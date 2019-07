Ilustrační FOTO - Haló noviny

Méně exekucí u méně exekutorů

Omezení počtu podávaných exekučních návrhů či redukci množství vícečetných exekucí si klade za cíl novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou na svém jednání podpořila vláda.

Věřitel by měl podle novely na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu, což by ho nutilo zvážit, zda exekuci vůbec zahajovat. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora.

Vícečetným exekucím by měla zabránit paušálně stanovená náhrada hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízení a povinná záloha na náklady exekuce. Poplatek a povinnou zálohu by měl na počátku exekuce vynakládat věřitel. »A proto bude nucen předem zvážit, zda jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,« stojí v předkládací zprávě.

Pomoci má nový předpis v tom, že by se všechny exekuce proti stejnému dlužníkovi vedly u jednoho exekutora. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by soudní exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Novela navrhuje také stanovit paušální výši náhrady nákladů plátce mzdy za úkony, které je povinen provádět v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Úpravy se má dočkat i postup v případě úpadku soudního exekutora a předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů. Zveřejněním rozhodnutí o úpadku je ze zákona pozastaven výkon exekutorského úřadu.

