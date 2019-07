Ilustrační FOTO - Pixabay

Dokončen prodej ostravské huti

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala dokončila prodej ostravské huti. Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty přebrala řízení ostravského podniku.

Oznámila to mluvčí ostravské huti Barbora Černá Dvořáková. Liberty dokončila nákup celkem sedmi ocelářských podniků a pěti servisních center v sedmi evropských zemích od skupiny ArcelorMittal. »Tato transakce v hodnotě 740 milionů eur (více než 18,8 miliardy korun) učiní z Liberty jednoho z deseti největších světových producentů oceli mimo Čínu s celkovou výrobní kapacitou přes 18 milionů tun širokého spektra hotových produktů,« uvedla v tiskové zprávě Liberty Steel.

Po zápisu do obchodního rejstříku se obchodní značka huti ArcelorMittal Ostrava změní na Liberty Ostrava. Změna se bude týkat i všech dceřiných společností v areálu firmy. »Prodej huti byl úspěšně dokončen a já děkuji všem zaměstnancům, kteří i přes dlouhé čekání na nového vlastníka pracovali s nezměrným nasazením, abychom splnili stanovené cíle. Název společnosti se sice změní, ale výroba oceli v huti, která zde působí už bezmála 70 let, bude pokračovat,« prohlásil generální ředitel ostravské huti Ašók Patil.

Skupina ArcelorMittal ostravskou huť a několik dalších podniků v Evropě musela prodat. Evropská komise (EK) jí to dala jako podmínku, protože ArcelorMittal koupil největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měl by tak na trhu příliš velký podíl. Prodej začal loni, kdy skupina ArcelorMittal záměr akvizice Ilvy oznámila, letos v dubnu EK potvrdila skupinu Liberty jako vhodného kupce.

»Od počátku oznámení o prodeji Ostravské huti jsem se zajímala o budoucnost pod novým vlastníkem a interpelovala Evropskou komisi, abychom zajistili, že nový vlastník ocelárnu nevytuneluje a nezavře. Soustavným tlakem odborů se podařilo nového nabyvatele přinutit k větší otevřenosti a splnění některých požadavků důležitých pro budoucnost ostravské huti jako například nákup povolenek CO 2 , bez kterých by Ostravská huť nemohla vyrábět,« uvedla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. »Ještě není vše vyřešeno a je třeba odborům pomáhat v jejich nelehké situaci a donutit nového vlastníka, aby investoval do huti a zajistil její budoucnost. Ostrava byla vždy hrdá na ocelářství a musí to tak zůstat!« dodala.

»Prvním krokem nového vlastníka bude seznámit se se zaměstnanci a zahájit stodenní analýzu, jejímž cílem je podrobně zmapovat veškeré procesy a určit rozvojový plán huti do budoucna,« řekla Černá. Liberty uvedla, že během revize chce najít příležitosti pro investice a vytvořit detailní plány pro zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření sortimentu produktů a zvýšení prodejů. »Ve střednědobém výhledu se Liberty chystá zaměřit na možnosti výroby ocelových produktů s vyšší přidanou hodnotou a zajištění flexibilnějšího výrobního portfolia,« informovala firma.

Ředitel globálního vývoje Liberty Steel Jon Bolton konstatoval, že nově koupené podniky mají výhodnou pozici a výkonný provoz s dobrou cenovou strukturou a na těchto základech chce firma stavět. »Tyto závody budou klíčovou součástí naší globální strategie na poli ocelářství, díky vytvoření udržitelných podniků s plně integrovanou výrobou široké palety produktů, od surových materiálů až po dokončené výrobky s vysokou přidanou hodnotou, distribuované po celém světě,« řekl Gupta.

ArcelorMittal Ostrava (budoucí Liberty Ostrava) vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je mimo jiné tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. Kapacita výroby podniku je 3,6 milionu tun oceli, v současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun. V roce 2017 dosáhla firma čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců.

(cik)