Ilustrační FOTO - Pixabay

Peníze na vodovody a kanály

Ministerstvo životního prostředí rozdělí obcím 2,5 miliardy korun na nové vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Novinářům to při návštěvě Jihomoravského kraje řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Nová výzva má pomoci v boji se suchem a zlepšit kvalitu podzemích i povrchových vod. Příjem žádostí začne 1. listopadu a potrvá do konce ledna příštího roku.

Obce budou moci čerpat peníze na výstavbu kanalizací, stavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, stavbu vodovodů, zdrojů a úpraven pitné vody. Mohou ale také posílit kapacitu stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody, výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je pitné vody nedostatek.

Peníze půjdou obcím ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Z toho asi 500 milionů by mělo jít do nových vodovodů a zásobování pitnou vodou a dvě miliardy do oblasti zlepšení kvality vody z hlediska odkanalizování odpadních vod.

Ministerstvo dalo čas do 1. listopadu, aby si obce mohly připravit své projekty. Úředníci prý mají analýzu, která říká, že o dotace bude velký zájem.

Schválené projekty se musí uskutečnit do konce roku 2024. Ředitel SFŽP Petr Valdman uvedl, že dotace pomůže žadateli uhradit až 63,75 procenta z celkových výdajů. Žádat lze samostatně nebo v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury.

Podle ministerstva je skoro 40 procent území České republiky zasaženo mimořádným suchem. Částečným suchem je pak postiženo 90 procent českého území.

(ste)