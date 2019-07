Nejlepší je nedělat nic!

Nikdo vás v životě nedokáže tak naštvat jako vlastní rodina. Jeden krásný podvečer jsme se s manželem bavili o tom, jak u něj v práci na obci už asi nebudou sekat, protože kvůli suchu tráva neroste. To jsem kvitovala, protože v trávě rozkvetla spousta letních květin, což je pastva pro hmyz a následně i ptáky a jiná drobná zvířata. Nehledě na pastvu pro oči, protože rozkvetlá louka je vždy krásnější než spálený anglický trávník, že?

No a co ten můj aktivec udělal druhý den? Když jsem přišla z práce, chlubil se, jak posekal naši pidizahrádku! Myslela jsem, že vyskočím z kůže, jak mě vytočil. Hlavně, že jsme se o tom bavili den předtím. Jeho problém? V našem trávníku kvetl jitrocel a lechtal ho na kotnících, nehledě na neestetičnost. A kvetly tam další plevely, dle jeho tvrzení. Výsledek? Sežužlané prožloutlé cosi, co trávník, nebo v lepším případě kvetoucí louku už nepřipomíná ani po přivření obou očí.

Ale pravda, udělal to, co dělají všichni v okolí. Sekání trávníků je šílenou tradicí snad všech baráčníků, kteří jsou psychicky v koncích, překročí-li jejich pažit délku pěti centimetrů. Co na tom, že tato zelená hmota je prakticky mrtvá, bez hmyzu (fuj, hmyz, že?) a zahrada pak bez květů, plodů, bez švitořících ptáků, bez ježků, ještěrek, prostě bez života.

Opravdu to všichni chceme? Nadáváme na monokulturní řepková pole, ale doma děláme to samé. Ba možná horší, protože na řepkovém poli se schovají alespoň nějaká zvířata ve stínu vzrostlých rostlin. Ale v posekaných zahradách se neschová a neuživí nic. A kolik takto mrtvých zahrad i veřejných ploch je?

Zkuste se projít přírodou a podívat se na louky, nebo neposekaná místa. Jsou možná na povrch zahnědlá, ale plná květů a u země stále zelená. Když zaprší, vzrostlé rostliny zadrží vláhu a postupně ji použijí. Navíc si samy sobě stíní. A posekaný trávník? Nestíní, nezadržuje, umírá… Nebo ho z posledních sil na úkor jiných zavlažujeme sami. Mnohdy pitnou vodou. Ekologické, že?

Někdy je nejlepší nedělat nic. A jde-li o přírodu, platí to dvojnásob. Ona nejlépe ví, jak se chránit, jak přežít. Nechme ji žít. A ona nám to vrátí. Sekejme jí, a vrátí nám to taky…

Helena KOČOVÁ