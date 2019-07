Ilustrační FOTO - Pixabay

Hasiči vyjížděli pětkrát častěji

Hasiče v pondělí zaměstnaly požáry i silné bouřky, což se projevilo v extrémním počtu zásahů. První červencový den vyjížděli k 1667 případům, což bylo pětkrát víc, než je denní průměr.

Část republiky sužovalo horko a sucho, které v některých regionech vystřídaly bouřky s přívalovým deštěm, nárazovým větrem a kroupami. Pro zbytek prvního prázdninového týdne očekávají meteorologové už mírnější ráz počasí bez veder i bouřek, s teplotami kolem 25 až 30 stupňů a minimem srážek. Aktuální výstraha dál varuje před rizikem požárů jen v severní polovině republiky.

Hasiči v pondělí vyjížděli ke 131 požárům, což je nárůst o 167 procent oproti dlouhodobému měsíčnímu průměru, který činí 49. V souvislosti s bouřkami evidovali hasiči 1371 technických zásahů, denní průměr je přitom 163. »Největší množství technických zásahů způsobených bouřkou jsme zaznamenali v krajích Jihomoravském, Olomouckém a na Vysočině,« uvedla Michaela Farníková z Hasičského záchranného sboru ČR.

Asi nejvážnější byla situace na Prostějovsku v Olomouckém kraji, kde kromě odklízení popadaných stromů a stržených střech museli hasiči pomáhat v zaplavených oblastech, kde odčerpávali vodu z objektů. V Bohuslavicích na Prostějovsku evakuovali děti z letního tábora umístěného v lese a převezli je do Šternberka, kde si je vyzvedli rodiče. V Bohuňovicích zase likvidovali následky úderu blesku do fasády rodinného domu. Na Vysočině hasiči nejčastěji odstraňovali stromy a větve, které spadly na silnice a železniční koleje. Několikrát čerpali vodu ze zatopených sklepů. V České Bělé provizorně opravili střechu na domě, kterou poškodil silný vítr. V Jihomoravském kraji byla nejhorší situace na Vyškovsku, kde po bouřkách zůstaly popadané stromy a ulomené větve. V brněnských Vinohradech hasiči zasahovali u případu, kdy vítr strhl část střešní krytiny z dvoupodlažní budovy. Obdobný případ řešili přímo v centru Brna. V obci Chomýž na Kroměřížsku ve Zlínském kraji osm jednotek likvidovalo požár střechy rodinného domu, do kterého udeřil blesk. V jižních Čechách vyjížděli hasiči k 70 událostem spojeným s bouřkami, a to zejména na Českobudějovicku, Jindřichohradecku, Strakonicku a Táborsku. Ve Středočeském kraji zasahovaly jednotky požární ochrany v 73 případech. Nejvíce zasaženou oblastí bylo Benešovsko, nejvíce práce měli hasiči s odklízením stromů a větví. Například v obci Heřmaničky likvidovali požár seníku, do kterého uhodil blesk.

(ste)