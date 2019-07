Pohled na letiště Heathrow ze vzduchu. FOTO - wikimedia commons

Heathrow se chce masivně rozšiřovat

V úterý 18. června byly zahájeny veřejné konzultace k vybudování třetí rozjezdové a přistávací dráhy na londýnském letišti Heathrow. Mají trvat dvanáct týdnů.

Jak napsal list Guardian, zdaleka nejde jen o přistávací dráhu, která by umožnila rozšířit kapacitu letiště o 700 letadel. Současně by vznikla parkoviště pro 50 000 automobilů. V souvislosti s výstavbou dráhy by musela být o 150 metrů přeložena nejzatíženější dálnice v zemi M25. Přeložka by byla doplněna tunelem, který by vedl pod novou přistávací dráhou. To vše do roku 2026. Dál by se musela postavit nová odbavovací hala, tedy v případě, že bude překročen počet cestujících 140 milionů ročně. To by se mělo stát do roku 2050.

Léta debat

Představitelé letiště při zahájení konzultací řekli, že nechtějí rozšiřovat letiště za každou cenu, prý je zajímá spolupráce s místními obyvateli. Ti si ovšem představují, že se počet startů a přistání sníží, nikoli zvýší. Očekávají například zákaz nočních letů. Obyvatelé okolních obcí žádají, aby provoz nejméně na 6,5 nočních hodin ustal.

Debaty o rozšiřování Heathrow se vedou už několik let, nyní dostali diskutující k dispozici podrobné plány. Jako první je posuzovala vláda Teresy Mayové. S plány vyjádřila souhlas, měla jen několik drobných připomínek. Mayová je na odchodu, její pravděpodobný následník Boris Johnson v minulosti rozšiřování londýnského letiště odmítal. Jak se zachová po případném nástupu do funkce, se neví. Letiště generuje zisk a každá libra je dobrá.

Argumenty ekologů

Proti dostavbě letiště se staví ekologické organizace, které své výtky shrnují do dvou hlavních směrů. Prvním jsou »přímé oběti«, tedy lidé, kteří přijdou kvůli stavbě dráhy a přeložce dálnice o svá obydlí či o zbývající komfort bydlení. Mají to být vesnice Harmondsworth a Sipson, kde budou domy zbořeny anebo se do jejich těsné blízkosti přesune dálnice, takže se prudce zhorší už tak nízká kvalita bydlení v okolí letiště. Zvýšení provozu v důsledku výstavby megaparkovišť dál přispěje ke snížení kvality bydlení, a tedy i cen nemovitostí. Ekologové se podivují, proč chce letiště víc parkovišť a neklade důraz na veřejnou dopravu. Pak by parkoviště nebyla asi vůbec třeba.

Slova a plány v rozporu

Druhá – velice podstatná – výtka spočívá z rozporu mezi slovy Mayové, že Velká Británie bude do roku 2050 klimaticky neutrální, tedy že například bude vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a také odstraní zamořování ovzduší. Proti tomu ovšem jdou plány na dostavbu letiště. »Heathrow potřebuje být menší, nikoli větší,« prohlásil Simon Birkket, zakladatel a šéf skupiny Čistý vzduch v Londýně. Také další ekologické organizace soudí, že letiště nedoceňuje takzvaný karbonový efekt. Tvrdí totiž, že vzdušný přístav nebude významně ekologicky poznamenán. Rozhodně bude, říká londýnská organizace britské strany Zelených. Zplodiny z letadel a z aut porostou a splnění klimatických cílů, které Británie slíbila v takzvané pařížské dohodě, mizí v nedohlednu, míní Zelení. Také hlukové limity budou překračovány ještě výrazněji než dosud.

Veřejné konzultace jsou povinnou součástí plánovacího procesu, jejich výsledky by měly mít vliv na konečnou podobu projektu. Ten má být hotov v příštím roce a předložen ministru dopravy, který by měl rozhodnout v roce 2021.

(pe)