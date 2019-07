Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM nepodpoří možnost úschovy peněz u realitek

Sněmovnu zřejmě čeká boj o to, zda umožnit realitním kancelářím poskytování úschovy peněz. Realitní kanceláře návrh vítají, proti se staví advokáti. S úpravou nesouhlasí ani KSČM.

Rozhodne se patrně až na podzim. Hospodářský výbor Sněmovny sice doporučil návrh zákona o realitním zprostředkování schválit ve vládní verzi, ústavně právní výbor ale projednávání odložil do září.

Zákon má stanovit požadavky na realitní makléře a podmínky jejich činnosti. Nová pravidla mají podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) ochránit zájemce o pořízení nemovitostí a kultivovat makléřský trh. Norma má podle ní mimo jiné zamezit tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího.

»KSČM návrh podpoří ovšem za předpokladu, že nedojde k rozšíření možnosti skládání půjček do depozita a naopak, že dojde ke zpřísnění kontroly makléřů a podmínek, za jakých je možné tuto profesi vykonávat,« řekl našemu listu místopředseda ústavně právního výboru, stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Právě možnost úschovy peněz na pořízení nemovitosti u realitních makléřů se stala předmětem sporu. Podle kritiků by úschova měla být zachována jen u notářů, advokátů a bank. Jakub Michálek (Piráti) to ale označil za »cechovský návrh«, který by zbytečně omezil podnikání. Helena Válková s Taťánou Malou (obě ANO) navrhovaly úschovu peněz u realitních makléřů umožnit, ale podrobit kontrole ministerstvem spravedlnosti. Podle Jana Chvojky (ČSSD) by ale ministerstvo na kontrolu muselo vyčlenit desítky lidí. Ve hře je tak varianta, podle níž by úschova byla možná, ale peníze by bylo možné použít jen v souladu s realitní smlouvou.

»Jsme pro to, aby zůstalo složení depozita pouze u notářů, maximálně u bankovních domů, a za určitých podmínek i u advokátů, jako je to možné teď, to znamená, nechceme, aby se to rozšiřovalo, protože na jedné straně, jestli chceme postihovat šedou ekonomiku a bojovat proti lichvě a spekulacím, tak by se nemělo institucionalizovat makléřství jako věc, která bude do určité míry vstupovat do této sféry,« vysvětlil Grospič.

Chránit občany, ne realitní kanceláře

Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset sdělit zájemci závady nemovitosti, což ale podle kritiků není v praxi splnitelné. Spory se vedly i o požadavky na kvalifikaci makléřů, kteří by museli mít buď odborné vysokoškolské vzdělání, nebo alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

»Chceme, aby makléři měli vzdělání, byť máme výhrady k tomu, aby se vytvářely nějaké stavovské komory a bariéry, ale jde nám o to, aby podléhali větší kontrole a odpovědnosti, protože tam je jeden z problematických bodů v prevenci a potírání lichvy,« potvrdil Grospič.

Podle kritiků to ale nezaručí, že makléři budou schopní a poctiví. »Tento návrh zákona je opravdu jenom pokusem o regulaci. Nebude to fungovat. Jediné, co se může stát těm, které někdo napálí, je to, že budou mít jistotu, že je napálil kvalifikovaný člověk. Ale to vám nepomůže, jestli vás napálí někdo, kdo má vázanou živnost, nebo někdo, kdo má volnou živnost, výsledek je úplně stejný. Ten člověk byl podvodník a napálil svého klienta,« konstatoval při projednávání normy předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj to je další důkaz podpory velkých na úkor malých.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) v reakci uvedl, že to je jeden úhel pohledu. Zdůraznil, že stojí na straně většiny občanů, 10,5 milionu lidí, protože i nedospělí mohou prostřednictvím svých zástupců nakupovat nemovitosti a i pro ně musí být služby realitních makléřů. »A proto musejí být regulováni, nikoliv kvůli tomu, jestli to je pro malou nebo pro velkou realitní kancelář, protože my máme chránit občany, a ne realitní kanceláře. To je důvod, pro který tento zákon vzniká,« uvedl Filip..

V ČR bylo podle údajů Českého statistického úřadu ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě. V Německu, které je v tomto žebříčku evropských zemí na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

(jad)