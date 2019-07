Evropský parlament. FOTO - wikimedia commons

Europarlament zvolí nového šéfa

Evropský parlament zvolí svého nového předsedu podle původního plánu, a to bez ohledu na výsledek summitu Evropské unie. Oznámil to šéf dosavadního EP Antonio Tajani, který zahájil ustavující schůzi nového parlamentu vzešlého z květnových voleb.

Nově zvolení europoslanci do večera rozhodovali o nominacích, některé frakce již své zástupce vybraly před naší uzávěrkou.

Do výběru uchazečů mohl výrazně promluvit výsledek schůzky lídrů unijních zemí, kteří v Bruselu jednali od neděle. Pokud se prezidenti a premiéři členských států EU shodli na osobě budoucího šéfa Evropské komise, který bude mít většinovou podporu parlamentu, bude dohoda patrně počítat i se jménem příštího předsedy EP. Aktuální vývoj před naší uzávěrkou údajně směřoval podle diplomatů k tomu, že by summit mohl podpořit do čela parlamentu bulharského socialistického poslance Sergeje Staniševa.

Šéf dosavadního EP Antonio Tajani. FOTO - wikipedia commons

Parlament ovšem o tři hodiny odložil původně plánovanou uzávěrku seznamu předsednických kandidátů, jejíž nový termín byl 22:00 SELČ.

Není však zdaleka jisté, zda poslanci zástupce druhé nejsilnější frakce Staniševa do čela EP zvolí. Ani v případě dohody s nejsilnějšími lidovci nemají tyto dvě skupiny nadpoloviční většinu hlasů a jsou odkázány na podporu posílených liberálů či Zelených. Právě jména jejich zástupců, bývalého šéfa liberální frakce Guye Verhofstadta či současné spolupředsedkyně skupiny Zelených Sky Kellerové, se ve Štrasburku skloňovala v souvislosti s předsednickým postem nejčastěji.

Německá politička během briefingu potvrdila, že jí strana nominovala. Zároveň v narážce na bruselský summit odmítla, že by měl parlament s volbou »čekat na někoho jiného, zvláště ne na nějaké vlády zasedající někde… Myslíme si, že Evropský parlament by si měl zvolit svého předsedu nezávisle. Jsme jedinou přímo volenou institucí v EU,« prohlásila Kellerová.

GUE/NGL nominovala Regovou

Jako další z kandidátek na vedoucí parlamentní post se prezentovala Španělka Sira Regová, kterou nominovala levicová frakce GUE/NGL (jejíž součástí je i europoslankyně KSČM Kateřina Konečná).

Evropský parlament má ve svém devátém pětiletém funkčním období 751 poslanců, z nichž více než 60 % jsou nováčci. Tři pětiny členů EP tvoří muži a 40 % křesel připadlo ženám. Do parlamentních lavic zasedli zástupci 190 politických stran.

Demonstrace za Katalánce

Ustavující schůze se nezúčastnila trojice katalánských separatistických europoslanců. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras a Antoni Comín si kvůli obavám z uvěznění nemohli v Madridu vyzvednout své poslanecké pověření a vedení EP jim neumožnilo dostavit se na schůzi. To vyvolalo protesty některých poslanců v sále, kteří požadovali jejich vpuštění do budovy, na což Tajani nereagoval, ale došlo i k demonstraci několika tisíc lidí, kteří ve Štrasburku protestovali přímo před budovou EP.

Podle francouzské policie se demonstrace účastnilo asi 4000 lidí, uvedl katalánský deník La Vanguardia.

Cynik Farage

Povolení členové britské protiunijní Strany pro brexit se pak postarali o rozruch během úvodního zasedání nového EP. Při zpěvu Ódy na radost, neoficiální hymny EU, se demonstrativně otočili zády k předsednickému pultu. Vysloužili si za to kritiku od Tajaniho i od svých britských kolegů. »Je to otázka respektu. Neznamená to, že nutně musíte sdílet hodnoty Evropské unie. Když ale slyšíte hymnu jiné země, postavíte se,« pokáral je Tajani, který jako minulý šéf předsedá zasedání EP až do volby nového vedení.

Vůdce konkurenčních britských labouristů v europarlamentu Richard Corbett označil gesto Farage a spol. za trapné.

Pět hodin odkladů

Po více než pěti hodinách, které věnovali vyjednáváním v nejrůznějších menších skupinách, zasedli konečně odpoledne v Bruselu prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ke společné diskusi o novém rozdělení klíčových pozic v unijních institucích. O dalším pokračování summitu, který začal už v neděli večer a byl pro nemožnost dosáhnout dohody přerušen v pondělí po poledni, informoval na Twitteru Preben Aamann, mluvčí předsedy unijních vrcholných schůzek Donalda Tuska.

Poté, co skupina zemí včetně středoevropských států visegrádské skupiny odmítla plán posadit do křesla v čele Evropské komise socialistu Franse Timmermanse, vzniklo při neformálních rozhovorech nové možné řešení. Podle diplomatů by se šéfkou komise mohla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová (CDU). Budoucí předseda Komise potřebuje nominaci Evropské rady, tedy summitu - která nemusí být jednomyslná. Následně jej musí podpořit většina europoslanců.

Končící belgický premiér Charles Michel by podle zmiňované nové varianty nahradil Tuska v čele Evropské rady a někdejší šéf EP Josep Borell ze Španělska by se stal nástupcem Federiky Mogheriniové ve funkci šéfa unijní diplomacie. Tým by doplnila výkonná ředitelka MMF Christine Lagardeová, která by se mohla ujmout vedení Evropské centrální banky (ECB). Součástí balíčku je i již zmiňovaná nominace Staniševa do čela EP.

V kuloárech ale podle ČTK dál znělo i jméno nynějšího unijního vyjednavače pro brexit Michela Barniera jako možné alternativy von der Leyenové v čele Komise po odcházejícím Jeanu-Claudeu Junckerovi.

Za frustrující označil už v pondělí dosavadní výsledek jednání o lídrech euroinstitucí portugalský premiér António Costa. Za neúspěch jednání podle něj mohou mj. země V4. Někteří lídři se snažili najít kompromis, jiní byli zajati těmi, »kteří chtějí rozdělit Evropu, z visegrádské skupiny nebo z pozic, jako je ta (italského ministra vnitra) Mattea Salviniho«, prohlásil natvrdo.

(rj)