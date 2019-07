Ilustrační FOTO - Pixabay

Migrant z podvozku letadla

Na londýnské zahradě bylo objeveno tělo muže, který podle policie zřejmě vypadl z letadla na trase z keňské metropole Nairobi na londýnské letiště Heathrow. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Tělo bylo nalezeno ve Claphamu na jihozápadě Londýna v neděli krátce před 16:40 SELČ. Podle policie muž zřejmě vypadl z podvozku letadla Kenya Airways. Úřady později ve spodní části letounu, kde se muž zřejmě skrýval, objevily tašku, vodu a trochu jídla. Let dlouhý 6840 kilometrů trvá osm hodin a 50 minut.

Policie označila smrt muže za podezřelou a nařídila pitvu. Společnost Kenya Airways uvedla, že letadlo prošlo kontrolou a nebyly objeveny žádné škody. Mluvčí aerolinek označil ztrátu života muže za smutnou událost a vyjádřil soustrast.

Britský bulvární deník Daily Mail s odvoláním na sousedy napsal, že majitel domu si na zahradě užíval teplého letního počasí, když pouhých několik kroků od něj dopadl muž na zem.

Není to poprvé, co z letadla přistávajícího na Heathrow vypadl člověk. V červnu 2015 bylo na střeše domu v Richmondu objeveno tělo mrtvého muže a další muž v kritickém stavu; oba se schovávali v letounu společnosti British Airways, který přilétal z Johannesburgu. Tělo v podvozku letounu bylo objeveno na letišti také v srpnu 2012. Tehdy šlo o let z Kapského Města.

(čtk)