Ilustrační FOTO - Pixabay

Nizozemský balíček k ochraně klimatu nedostatečný?

Nizozemská vláda minulý týden představila balíček opatření, kterými chce přispět k ochraně klimatu. Emise oxidu uhličitého (CO2) chce do roku 2030 snížit o polovinu ve srovnání s rokem 1990, informoval server veřejnoprávní stanice NOS. Do deseti let chce Nizozemsko také uzavřít všechny uhelné elektrárny a zavést hodlá uhlíkovou daň.

»Opatření se budou uplatňovat krok za krokem,« uvedl ministr hospodářství Eric Wiebes. Stanovené cíle jsou podle něj dosažitelné a finančně dostupné.

Kromě uzavření uhelných elektráren chce proti klimatickým změnám vláda premiéra Marka Rutteho bojovat například i zavedením uhlíkové daně pro podniky. Ta by měla začít na 30 eurech (760 Kč) za tunu emisí oxidu uhličitého v roce 2021 a postupně růst až na 150 eur (3800 Kč) za tunu v roce 2030, uvedla agentura AP.

Zvýšit by se podle ČTK měla například také daň ze zemního plynu, který je vedle uhlí další významnou surovinou používanou v nizozemských tepelných elektrárnách.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podporovat chce kabinet automobily na elektrický pohon. Za deset let by mělo být podle představ vlády každé desáté auto prodané v Nizozemsku na elektřinu. Další opatření se týkají podpory solární energie, zateplování domů či podpory cyklistiky. U nádraží by mělo například vzniknout více parkovacích míst pro kola… Cílem vládního plánu je dosáhnout uhlíkové neutrality za zhruba třicet let.

Organizace na ochranu životního prostředí reagovaly na vládní klimatický balíček vesměs pozitivně. »Je to důležitý krok kupředu,« uvedly ve společném prohlášení. Vyjádřily ale zároveň obavu, zda budou avizované kroky dostatečné. Podle ředitele nizozemské pobočky organizace Greenpeace Jorise Thijssena »průmysl stále bude platit příliš málo za to, jak znečišťuje životní prostředí«.

Opozice balíček kritizovala. Zatímco její levicová část označila plán středopravé Rutteovy vlády za málo ambiciózní, předseda ultrapravicově populistické Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovořil o kapitulaci před »národní klimatickou mafií«.

(rom)