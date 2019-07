Ilustrační FOTO - Pixabay

Ivance politickou kariéru nepřejí

Dcera kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová se na sociálních sítích stala cílem posměšků, když se o víkendu objevilo video ze summitu zemí G20 v japonské Ósace.

Na něm se Trumpová neúspěšně snaží začlenit do konverzace mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou, kanadským premiérem Justinem Trudeauem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a šéfkou MMF Christine Lagardeovou. Na internetu se v reakci na to objevila řada fotomontáží Trumpové po boku slavných osobností světových dějin, napsal deník The Guardian. Stalo se jí tak něco podobného, co nedávno u nás novinářce DVTV Emmě Smetana, když si pro Facebook pořídila smutné selfie před hořící katedrálou Notre Dame v Paříži.

Ukřižovaná nezvaná vtíravka

Snímky utahující si z dcery amerického prezidenta začali lidé přidávat na Twitter s hashtagem #unwantedivanka (#nechtěnáivanka). K vytvoření fotomontáží předtím uživatele vyzvala americká novinářka Erin Ryanová, když napsala: »Prosím udělejte někdo fotokoláže Ivanky, té nezvané vtíravky,« a doplnila řadu návrhů.

Na jednom snímku Trumpová drží mikrofon a sedí vedle někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a sovětského vůdce Josifa Stalina na Jaltské konferenci ke konci 2. světové války. Na další fotografii pokládá ruku na záda amerického černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost Martina Luthera Kinga před davem ve Washingtonu, na dalších se účastní vylodění v Normandii, sedí mezi lídry SSSR a USA Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem, stojí na pódiu se skupinou Beatles či je ukřižovaná vedle Ježíše…

Prezident Trump svou dceru Ivanku jmenoval v roce 2017 do svého týmu, což zvedlo mnohá obočí, jelikož nemá kvalifikace, které se očekávají u poradkyně prezidenta. Jediný, kdo to nechápe, je hrdý tatínek. V dubnu oznámil, že zvažoval navrhnout Ivanku do vedení Světové banky a poznamenal, že by byla skvělou vyslankyní při OSN. »Je to přirozená diplomatka,« řekl podle ČTK Trump.

(rj)