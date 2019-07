Ilustrační FOTO - Pixabay

Vztahy J. Koreje a Japonska se hrotí

Japonsko se rozhodlo omezit vývoz některých materiálů využívaných v technologickém průmyslu do Jižní Koreje. Oznámilo to japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu.

Rozhodnutí je podle agentury Reuters důsledkem sporu ohledně kompenzací za nucenou práci Jihokorejců pro Japonsko během druhé světové války. Soul omezení vývozu kritizuje a hodlá si stěžovat u Světové obchodní organizace (WTO).

Přísnější regulace exportu, která vstoupí v platnost ve čtvrtek, se bude týkat materiálů používaných při výrobě displejů pro chytré telefony a při výrobě čipů. Japonské podniky od čtvrtka budou muset při vývozu těchto materiálů do Jižní Koreje žádat o zvláštní povolení. To podle Reuters povede k výraznému zpomalení exportu, což by mohlo mít negativní dopad na jihokorejské výrobce elektroniky, například společnost Samsung Electronics. Ta je největším producentem chytrých telefonů a paměťových čipů na světě.

Jihokorejský nejvyšší soud loni v říjnu nařídil japonské firmě Nippon Steel & Sumitomo Metal odškodnit čtyři Jihokorejce za nucené práce, které vykonávali během koloniální nadvlády Japonska nad Koreou v letech 1910 až 1945. Firma však vyplacení odškodného odmítla v souladu s dlouhodobým postojem japonské vlády, že veškerá práva na odškodnění byla zrušena smlouvou o normalizaci diplomatických styků mezi oběma zeměmi z roku 1965.

Minulý měsíc Japonsko odmítlo návrh Jižní Koreje vytvořit společný fond pro odškodnění, do kterého by přispívaly firmy z obou zemí.

»Jižní Korea nedokázala přijít s žádnými uspokojivými opatřeními k řešení problému kolem nucené práce, což výrazně poškodilo vzájemnou důvěru,« uvedlo japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu. »Protože jsme ztratili důvěru, nemůžeme vést dialog a nejsme schopni zajistit, že bude prováděna řádná kontrola exportu,« dodalo.

(ici)