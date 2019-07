Ilustrační FOTO - Pixabay

Modernizace trati z Olomouce do Uničova

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v srpnu zahájí dlouho připravovanou elektrizaci a modernizaci železniční trati z Olomouce do Uničova.

Zakázku v hodnotě 3,9 miliardy korun získalo sdružení firem Subterra, OHL ŽS a EŽ Praha. Modernizace trati má být hotova do poloviny roku 2022. »Cílem stavby je především zvýšení kapacity této velmi vytížené trati, zvýšení maximální rychlosti na 160 kilometrů za hodinu, odstranění většiny propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících,« uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Rekonstrukce má podle něho také zajistit bezbariérový přístup do železničních stanic a zastávek.

Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se díky elektrizaci a úpravám trati zkrátí na 26, respektive 28 minut. Ve špičkách pracovních dnů je doplní spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi za 17 minut.

Projekt zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku mezi stanicemi Olomouc a Uničov. Ve všech stanicích a zastávkách vzniknou nová nástupiště, která umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Přístup na nově vzniklá nástupiště v Bohuňovicích, Šternberku a Uničově bude po centrálním přechodu. Projekt počítá také se zřízením přístřešků pro cestující, novým orientačním a informačním systémem i osvětlením stanic a přístupových cest.

Kvůli rekonstrukci musejí ale cestující na trati z Olomouce do Uničova počítat s výlukami. »Zatímco během července proběhne několik denních výluk, od srpna začne nepřetržitá výluka v úseku Uničov a Újezd u Uničova. Podle postupu stavebních prací se příští rok zastaví provoz vlaků mezi Újezdem u Uničova a Šternberkem a v roce 2021 pak v navazujícím úseku do Olomouce,« upozornil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

V letech 2020 až 2022 je pak plánována elektrizace navazujícího úseku trati mezi stanicemi Uničov a Libina u Šumperka. Má stát 1,4 miliardy korun. Po této trati budou moci jezdit vlaky až stokilometrovou rychlostí.

Trať z Olomouce do Šumperka je důležitým železničním spojením ze střední Moravy do podhůří Jeseníků. Trať je už zastaralá a neumožňuje zvyšovat frekvenci spojů a rychlost motorových vlaků. Odborníci vypočítali, že zatímco nyní cesta mezi Olomoucí a Šumperkem trvá zhruba 90 minut, po opravě a elektrizaci trati by jízdní doba měla klesnout přibližně na 60 minut.

(ng)