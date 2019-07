»Vlastníci demokracie«

Nedávno jsem zase viděl, jak koluje videoklip Přemluv bábu, přemluv dědka. Vím, že už je tento příspěvek hodně starý, a dokonce se zdá, že je neaktuální, ale protože neustále opakovaně koluje různě na sociálních sítích a je to stále živé, musím k tomu mít drobnou poznámku. Navíc aktuálně souvisí se současností.

Je to snůška demagogických manipulativních keců a lží, které bez odpovědnosti tito dva indoktrinovaní umělečtí »nadšenci« interpretují občanům způsobem krutě cynickým, hloupým a neetickým. Mám za to, že tohle žádná satira rozhodně není. Je to nechutný sprostý útok přímo proti skutečným demokratickým principům a hodnotám, které tolik ostentativně tito rádoby demokraté obhajují. Demokracie je pouze, když vyhrajeme volby »my vyvolení«, protože »my demokracii vlastníme!« Když vyhrají druzí, co nás nechtějí poslouchat, je to ohrožení naší přivlastněné demokracie a tím pádem máme nárok na »duhový Majdan« a to i přesto, že by se měla porušit zákonná pravidla. A jinak vy levicoví, vy jste ubohý póvl. A dědek s bábou? Pouze, babičky a dědové, kteří volí pravici, mají nárok na nějakou naši úctu.

No sakra, kde to teda žiju…? Co tohle je za demokracii!?

Nebudu koukat na to, jak uráží mé prarodiče, jak z nich dělají nějaké hlupáky a dementy, když poctivě pracovali celý život! Oni tento stát budovali po válce z vlastního potu, z vlastní krve a hlavně proto, aby se nové generace měly lépe než oni. Já si toho opravdově vážím a tihle panáci je nemají žádné právo urážet.

Tento sprostý pravicový šovinismus bez úcty k člověku je na hraně šíření nenávisti proti jiné skupině občanů. Kdo nese odpovědnost, za tyto urážky a dehonestaci lidí, kteří celá léta poctivě pracovali a měli snahu budovat lepší svět? Kde jsou etické kodexy?! A taky se jim to dařilo, jenže tohle nechce pravice a tihle »demokrati« slyšet, museli by přiznat, že něco je hodně prohnilého na tomto jejich kap-systému.

Navíc šířit nenávist mezi lidmi je strašně moc jednoduché, ale spojovat lidi, aby se shodli na základních a podstatných věcech či řešení společenských problémů, to už každý neumí. Na to kulturní aristokratická pseudo-elitářská liga, tak na tohle jednoduše nemá.

Roman BLAŠKO