David-Maria Sassoli. FOTO - wikimedia commons

V čele EP italský socialista Sassoli

Předsedou nového Evropského parlamentu (EP) byl zvolen italský socialistický poslanec David-Maria Sassoli (63). Díky podpoře největších frakcí získal ve druhém kole tajné volby 345 hlasů ze 667 odevzdaných platných volebních lístků. Druhý skončil český konzervativec Jan Zahradil (ODS), jehož podpořilo 160 poslanců, a třetí německá spolupředsedkyně europarlamentní skupiny Zelených Ska Kellerová se 119 hlasy.

Sassoliho vedle socialistů podpořila i část poslanců nejsilnější skupiny lidovců a někteří liberálové. Politik italské Demokratické strany ve svém úvodním projevu prohlásil, že EU musí brát ohled na rozdílnost svých jednotlivých regionů. »Nejsme lepší či horší, jsme jen jiní. A měli bychom být na svou rozdílnost hrdí,« řekl europoslancům nový předseda. Za své priority pro 2,5 roku trvající volební období označil Sassoli boj za svobodu, solidaritu či vládu práva. Unie podle něho musí být připravena čelit klimatickým změnám a migraci a zároveň lépe než dosud pochopit potřeby obyvatel Evropy. »Musíme přijít se skutečnými odpověďmi na problémy občanů Unie,« řekl.

Před volbou šéfa EP se od neděle na mimořádném summitu Evropské unie k personálním otázkám s přestávkami jednalo o obsazení vrcholných funkcí v unijních institucích. V úterý se pak lídři konečně domluvili, že předsedkyní Evropské komise se stane německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, předsedou Evropské rady belgický premiér Charles Michel, šéfem unijní diplomacie španělský ministr zahraničí Josep Borrell a šéfkou Evropské centrální banky Francouzka Christine Lagardeová, dosavadní šéfka Mezinárodního měnového fondu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nominaci von der Leyenové tvrdě kritizují SPD i Levice. Spor o nominaci německé ministryně obrany do čela Evropské komise by podle exšéfa německých sociálních demokratů (SPD) Sigmara Gabriela mohl vést k odchodu jeho strany z vládní koalice CDU/CSU a SPD vedené kancléřkou Angelou Merkelovou. »Pokud Merkelová navrhne von der Leyenovou bez rozhodnutí kabinetu, je to jasné porušení pravidel vlády - a důvod vládu opustit,« uvedl Gabriel, podle něhož by sociální demokraté měli nominaci ministryně obrany na šéfku Komise zabránit. Merkelová ale v úterý v Bruselu řekla, že se na nominaci von der Leyenové nepodílela, a právě kvůli rozdílným názorům v německé vládě pro ni taky jako jediná na summitu nehlasovala. Gabriel však toto vysvětlení považuje za »blbost« a nominační proces za bezpříkladný čin politického podvodu. Gabrielovi i současnému vedení SPD vadí, že von der Leyenová (CDU) nekandidovala ve volbách do EP, natož aby stála v čele některé z kandidátek. SPD proto její nominaci v úterý odmítla jako nepřesvědčivou. Někteří ze straníků – např. další expředseda SPD Martin Schulz - také kritizují její práci na ministerstvu obrany.

Případ, jímž se zabývá vyšetřovací výbor Bundestagu, připomněl v této souvislosti i lídr Levice Bernd Riexinger, když na Twitteru napsal, že se přinejmenším firma McKinsey i celá branže poradců mohou radovat. Slzy radosti po Evropě u všech poradních firem: nové lukrativní trhy se najednou otevírají i mimo bundeswehr, napsala na Twitteru Alternativa pro Německo, která tak narážela na velkorysé odměny, které ministerstvo obrany za úřadování von der Leyenové platilo externím poradcům. Předseda AfD Jörg Meuthen‏ zase poukázal na kauzu lodi Gorch Fock, jejíž oprava se už mnohonásobně prodražila a která podle kritiků symbolizuje celkově neuspokojivých stav německé armády pod vedením 60leté političky.

(ava, čtk)