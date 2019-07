Ilustrační FOTO - Pixabay

Maximální ceny za sociální služby se zvýší

Nejvyšší možné ceny, které mohou lidé platit za sociální služby, se od října zvednou. Začne platit novela vyhlášky, která navýší částky za pobyt či stravu v domovech pro seniory a dalších zařízeních.

Vyhláška stanovuje maximální cenu, jakou mohou lidé za domov pro seniory, stravování, stacionář, pečovatelskou službu či pomoc s nákupem platit. Vyhláška nyní stanovuje, že za pečovatelskou službu může člověk nejvýš zaplatit 130 korun za hodinu, za celodenní stravu se třemi hlavními jídly 170 korun, za oběd 75 korun, za dovoz či donášku jídla 30 korun, za velký týdenní nákup či za nákup oblečení a vybavení domácnosti 115 korun, za praní a žehlení prádla 70 korun. Den ve stacionáři, domově pro seniory či chráněném bydlení nesmí vyjít na víc než na 210 korun. Částky platí od roku 2014. Poskytovatelé služeb a Svaz měst a obcí žádali navýšení. Stěžovali si na to, že jim náklady rostou. Poukazovali na to, že klientům se zvedaly důchody a příspěvky na péči. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla by se mohly zvednout platby od lidí za celodenní stravu ze 170 na 190 korun a za ubytování z 210 na 230 korun.

O říjnovém termínu informovala členy sněmovního sociálního výboru náměstkyně ministerstva práce Jana Hanzlíková (ANO). Jak se částky upraví, neupřesnila.

S navýšením maximálních limitů souhlasí místopředsedkyně sociálního výboru, stínová ministryně sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. »Souhlasíme s tím, protože ty limity jsou dneska opravdu na takové úrovni, že řadě poskytovatelů to přináší značný problém nejenom v rámci úhrady pobytu ale především v rámci limitu na stravování, což samozřejmě vytváří problém, pokud jde o dodržení kvality jídla. Opravdu si nemyslíme, že toto navýšení, které požaduje i Asociace krajů ČR, představuje zásadní problém,« řekla našemu listu.

Stínová ministryně sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Umožnit zkvalitnění péče

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novelu odmítala. Už dřív řekla, že pár desetikorun denně znamená pro seniory či postižené měsíčně vyšší výdaje o stokoruny i přes tisícikorunu. Klientům v pobytových zařízeních musí po zaplacení stravy a ubytování zůstat 15 procent jejich příjmu, tedy třeba důchodu. Podle ministryně už teď plnou cenu nedokáže platit 21 procent obyvatel domovů pro seniory a 29 procent z domovů se zvláštním režimem.

Aulická o tom, že by byl dopad na seniory tak značný, jak mluví ministryně, pochybuje. I samotní poskytovatelé, alespoň většina z nich, podle ní berou ohledy na příjmy klientů a uvědomují si, že zvýšit platby na maximální částku si nemohou dovolit, protože klientům musí zůstat 15 % z důchodu. »Opravdu si nemyslíme, že by vyloženě plošně docházelo k nějakému masivnímu využívání maximální hranice, naopak si myslíme, že k tomu dojde skutečně jenom v rámci stravování, protože tam opravdu pociťujeme velký problém,« dodala. Jako příklad uvedla Ústecký kraj, kde podle ní určitě k možnému navyšování poskytovatelé přistupovat nebudou, protože většina klientů by si to nemohla dovolit. »Opravdu jde jenom o umožnění poskytovatelům zkvalitnit péči o klienty,« zdůraznila Aulická.

Ministerstvo financí už dřív uvedlo, že by poskytovatelům pomohla »aktualizace úhradových limitů« ve vyhlášce. Podle dřívějšího vyjádření šéfky státní pokladny Aleny Schillerové (ANO) by do sociálních služeb tak mohla přitéct až miliarda korun. Ministryně Maláčová ale tehdy řekla, že by to bylo jen osm milionů korun.

Sněmovna před časem vyzvala vládu, aby ministerstvu uložila vyhlášku novelizovat a návrh do konce září předložila.

(jad)