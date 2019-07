Ilustrační FOTO - Haló noviny

O přechodné lhůtě v Senátu

Dosavadní vedoucí státní zástupci by podle senátorů z ústavně právního výboru neměli být odvoláni dva až tři roky po přijetí novely, která by mimo jiné zavedla funkční období žalobců.

Přechodné lhůty prosadil ve výboru do návrhu novely senátor Zdeněk Hraba (STAN) jako »pojistku«, aby současná vláda nemohla odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ani další státní zástupce. Zeman by podle Hraby měl mít funkci zajištěnu na tři roky tak, aby mohl nominovat budoucí vrchní státní zástupce, neboť dosavadní, včetně krajských a okresních, by měli zaručeno dvouleté funkční období.

Zavedení přechodných lhůt se ale nelíbí samotnému Pavlu Zemanovi. Ten zdůvodnil svůj nesouhlas s přechodnými lhůtami tím, že by mohly znamenat po dvou letech výměnu tří desítek vedoucích státních zástupců během jednoho roku, což by způsobilo chaos.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič Zemanovi zcela rozumí a postup senátorů nechápe. »Jejich takzvaná pojistka by byla opatřením zcela iracionálním a veze se na vlně současného populismu. Přesně před takovými kroky jsme varovali. Změny v oblasti státních zástupců musejí být systematické. Jakmile se začne tato oblast konzervovat, máme tu problém,« řekl Haló novinám Grospič.

Podle Grospiče senátní návrh vychází vstříc aktivistům z hnutí typu Milion chvilek pro demokracii. Tito aktivisté však podle Grospiče naprosto nepochopili, co je podstatou nezávislosti státních zástupců. »Tato nezávislost státních zástupců znamená, že moc výkonná nesmí intervenovat do otevřených kauz. Neznamená to ovšem, že státní zástupce nemá řídit, kontrolovat, či že nemá mít možnost ho za žádných okolností odvolat,« vysvětlil Grospič.

Senátorská novela, podobně jako poslanecké předlohy, počítá se zavedením desetiletého funkčního období pro nejvyššího státního zástupce a sedm let pro vrchní, krajské a okresní žalobce. Odvoláni by mohli být jen pro kárné provinění. Novela má zabránit tomu, aby byl nejvyšší žalobce vládou odvolán bez udání důvodu, což umožňuje současný zákon. Chystaný návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ČSSD) počítá s jednotným sedmiletým funkčním obdobím.

