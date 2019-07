Ilustrační FOTO - Pixabay

Méně peněz od EU

Česká republika dostane na sociální projekty z Evropského sociálního fondu v příštím období o pětinu peněz méně než v tomto období.

Zatímco od roku 2014 do roku 2020 může vyčerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) téměř 3,47 miliardy eur (nyní v přepočtu 88,39 miliardy korun), nově by to mělo být asi 2,74 miliardy (69,79 miliardy eur). Česká strana se navíc bude muset na financování podílet víc než dosud. Vyplývá to z podkladů ministerstev práce a pro místní rozvoj pro sněmovní sociální výbor.

Celkem by v dalším sedmiletém období mohlo do ČR z unie přitéct zhruba 20 miliard eur (nyní 509,33 miliardy korun). V tomto období byla suma o 13 procent vyšší a činila 23 miliard eur (585,73 miliardy korun). Na ESF nyní připadá 15,1 procenta evropských peněz, nově to bude 13,7 procenta. Tyto prostředky se rozdělí nejen na sociální věci, ale i na vzdělávání a zdravotní služby.

Česká strana by se na úhradě projektů měla také podílet víc než dosud. V méně rozvinutých oblastech, kam patří severozápad a severovýchod ČR, střední Morava a Moravskoslezský kraj, EU dosud poskytovala projektům 85 procent jejich rozpočtu a česká strana 15 procent. Nově by to mělo být 30 procent domácích a 70 procent unijních peněz. V přechodových regionech, jako jsou střední Čechy, jihozápad a jihovýchod republiky, se má evropský podíl snížit ze 60 na 55 procent. Česká republika by tak musela zajistit 45 místo 40 procent rozpočtu. Praha jako rozvinutý region by měla nově platit 60 procent projektu místo dosavadní poloviny. S vyšším podílem by tedy měl počítat státní rozpočet i příjemci peněz.

»Budeme usilovat o to, aby míra kofinancování zůstala na stávající úrovni, případně aby došlo jen k minimální úpravě. Například u sociálních služeb by to mohlo velmi výrazně ovlivnit možnost realizovat projekty,« uvedla náměstkyně ministerstva práce pro fondy EU Martina Štěpánková.

Změnit se má také rozložení čerpání peněz. Místo modelu n+3 by to byl model n+2. Přidělené finance na projekt by se tak měly utratit ne do tří let, ale do dvou. Komplikace by mohly nastat hlavně v prvních letech příštího období, kdy budou končit poslední staré projekty i první nové.

