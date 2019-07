Plíšková, Muchová a Veselý ve 3. kole Wimbledonu

Tenistka Karolína Plíšková si ve Wimbledonu poradila s Portoričankou Mónicou Puigovou a po výhře 6:0, 6:4 postoupila do 3. kola. V něm jsou i Jiří Veselý, který zdolal Uruguayce Pabla Cuevase 4:6, 7:6, 6:4, 6:4, a Karolína Muchová. Ta porazila Američanku Madison Brengleovou 6:3, 6:4 a vyrovnala své grandslamové maximum. Další debutantka na londýnské trávě Marie Bouzková podlehla 31. nasazené Marii Sakkariové z Řecka 4:6 a 1:6.

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič zvládl i druhý zápas ve třech setech. Lídr světového žebříčku porazil Američana Denise Kudlu 6:3, 6:2, 6:2.

Turnajová trojka Plíšková nadělila v úvodním setu senzační olympijské vítězce z Ria Puigové kanára. Ve druhém vedla 5:2, ale prvním ztraceným servisem si situaci zkomplikovala. Při podání soupeřky nicméně po hodině hry zápas ukončila.

»Každý den se na trávě zlepšuju. Triumf v Eastbourne mi dodal sebevědomí a jsem ráda, že jsem tady ve třetím kole. Doufám, že půjdu dál,« řekla Plíšková. Nyní ji čeká Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, s kterou v únoru prohrála v Dubaji.

Veselý, který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace a v 1. kole zaskočil pátého hráče světa Němce Alexandera Zvereva, prohrál s Cuevasem první set. Poté ale zvládl tie-break a k zisku dalších dvou sad mu stačil vždy jeden brejk. Ačkoli v devátém gamu čtvrtého setu neproměnil při soupeřově podání čtyři mečboly, následně zápas po necelých třech hodinách doservíroval čistou hrou. Příštím soupeřem Veselého bude Francouz Benoit Paire.

Dvaadvacetiletá Muchová na úvod vzala Brengleové podání a první set měla díky pestré hře pod kontrolou. Do druhého ale vstoupila špatně, dvakrát neudržela servis, prohrávala 0:3, ale předvedla velký obrat. Od stavu 2:4 vyhrála čtyři gamy v řadě a pomstila krajanku Markétu Vondroušovou. »Šla jsem do zápasu jako favoritka a jako favoritka jsem to zvládla,« řekla Muchová. Soupeřku přestřílela na vítězné míče 36:10. »Hrála jsem hodně agresivně, to je přesně moje hra,« uvedla.

Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích a účastí ve 3. kole vyrovnala svůj počin z US Open. Příště bude hrát s Estonkou Anett Kontaveitovou, kterou porazila v Paříži.

Bouzková, která se do soutěže dostala až jako lucky lose", držela s favorizovanou Sakkariovou krok jen v první sadě. Dokonce šla do brejku na 3:2, ale o podání přišla. Agresivněji hrající soupeřka postupně získávala převahu a od stavu 4:4 uhrála česká tenistka už jen jeden game.

Aktuálně je těsně za stovkou žebříčku WTA a doufá, že se dostane přímo do hlavní soutěže na US Open. Předtím má v plánu turnaje na amerických betonech, začne v San Jose.

Obhájce Djokovič opět neztratil set

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič zvládl i druhý zápas ve Wimbledonu ve třech setech. Lídr světového žebříčku porazil Američana Denise Kudlu 6:3, 6:2, 6:2 a udělal další krok na cestě za pátou trofejí z trávy v All England Clubu.

Djokovič je zatím suverénní. Dnes ztratil jen dvakrát servis a postup do třetího kola slavil po hodině a půl. Jeho příštím soupeřem bude v pátek Polák Hubert Hurkacz, jenž se na grandslamech dostal tak daleko poprvé. Naopak srbský tenista má z grandslamových turnajů již patnáct trofejí.

Ve stejnou dobu jako Djokovič si vybojoval postup i jeho soupeř z loňského finále Kevin Anderson. S jiným Srbem Jankem Tipsarevičem hrál Jihoafričan čtyři sety a zvítězil 6:4, 6:7, 6:1 a 6:4.

Andersona, jenž tři měsíce absentoval kvůli problémům s loktem a vrátil se na turnaje teprve před dvěma týdny v Queen's Clubu, čeká ve třetím wimbledonském kole Argentinec Guido Pella.

V senzačním tažení ženskou dvouhrou pokračuje patnáctiletá Američanka Cori Gauffová. Po zkušené krajance a pětinásobné vítězce Wimbledonu Venus Williamsové neztratila neohrožená teenagerka žádný set ani s další třicátnicí, předloňskou semifinalistkou travnatého grandslamu Magdalénou Rybárikovou ze Slovenska. Porazila ji dvakrát 6:3, dokonce soupeřce nenabídla ani jediný brejkbol a ve třetím kole se utká s Polonou Herzogovou ze Slovinska.

Gauffová v Londýně prošla tříkolovou kvalifikací Wimbledonu jako nejmladší hráčka v profesionální éře, do třetího kola se probojovala jako nejmladší tenistka od roku 1991, kdy to dokázala jiná Američanka Jennifer Capriatiová.

