FOTO - Pixabay

Zeman: Ve vládě nemá končit ministr, který odhalil korupci

Ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. V prohlášení po dnešní schůzce v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) to uvedl prezident Miloš Zeman. Lídři koaličních stran předtím konstatovali, že jednání s hlavou státu nepřineslo posun v otázce výměny ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD), kterou sociální demokracie podmiňuje setrvání v koalici.

"Ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako vláda odborníků, by neměl být ministrem ten, kdo nezná problematiku svého resortu," uvádí tisková zpráva Hradu.

Zeman tak de facto zrekapituloval svá předchozí prohlášení k otázce výměny ministra. Prezident dříve uvedl, že Staněk by podle něj měl ve funkci setrvat nejméně do doby, než budou prošetřena trestní oznámení, která podal v souvislosti s odvoláním šéfů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa.

Dubnové odvolání Fajta a Soukupa vyvolalo kritiku a několik petic, na které Staněk na Hamáčkovu výzvu reagoval v polovině května oznámením rezignace. Zeman ji však nepřijal a dosud nevyhověl ani pozdějšímu Babišovu návrhu na odvolání ministra kultury. Podle ústavních právníků v tomto případě prezident návrhu předsedy vlády vyhovět musí, a to bez zbytečného odkladu. Prezident uvádí, že mu ústava nestanovuje žádnou lhůtu.

Na adresu Šmardy koncem června v televizi Barrandov Zeman uvedl, že by se měl stát volebním manažerem ČSSD pro krajské volby. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání a nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury. Staněk naopak řídil jako primátor Olomouc, uvedl Zeman a označil ji za kulturní město.

Babiš by v případě odchodu ČSSD z vlády jednal s opozicí

Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) uvedl, že v případě odchodu sociálních demokratů z vlády by vyjednával s ostatními sněmovními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. O dalším postupu by se rozhodl teprve poté. Ještě v neděli Babiš hovořil o tom, že odchod ČSSD by znamenal předčasné volby a předchozí slova hlavy státu o rekonstrukci kabinetu odmítl.

Babiš dnes řekl, že si odchod ČSSD z vlády nepřeje a nepředpokládá, že by nastal. "Určitě bych šel nejdřív do Sněmovny zjistit stanovisko jednotlivých stran a hnutí, jak se k takové situaci staví. Na základě jejich vyjádření bychom se rozhodli o dalším postupu," uvedl premiér.

Pokud ČSSD odejde, jednou alternativou jsou předčasné volby, dodal Babiš. "To si myslím, že by nebylo dobře, my ani nechceme předčasné volby. Šel bych se zeptat jednotlivých parlamentních stran, jestli by eventuálně akceptovaly rekonstrukci vlády. Že bychom získali případně nějakou podporu od opozičních stran," konstatoval.

V neděli přitom Babiš uvedl, že odchod ČSSD by znamenal "de facto předčasné volby". Spekulace, že by ve vládě mohlo ČSSD nahradit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, označil v té souvislosti v pořadu České televize Otázky Václava Moravce za nesmyslné. I v minulosti s nimi ANO odmítlo jít do vlády, řekl. Zeman předtím v televizi Barrandov řekl, že odchod ministrů ČSSD by byl jen personální rekonstrukcí kabinetu. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by Babišovu vládu podporovala.

Šéf SPD Tomio Okamura opakovaně vyjádřil ochotu jednat o podpoře projektu, ve kterém by socialisté nebyli. SPD by podle Okamury zvážila podporu uspořádání vlády sestavené vítězem voleb, pokud by prosazovala také programové priority SPD. Babiš dnes v Právu řekl, že pro ANO by byla rekonstrukce výhodnější než předčasné volby. "Rozhodující bude pro mě názor ostatních parlamentních stran. Nechci se dostat do pozice, že bude rekonstrukce vlády a někdo bude říkat, že nás podporují jen komunisté a SPD. Takže když nás ostatní strany nepodpoří, měly by posbírat těch 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny. To ale nechceme," řekl.

Podpořit rozpuštění Sněmovny jsou připraveni například lidovci. Širší vedení KDU-ČSL pověřilo tento týden předsedu Marka Výborného, aby jednal s předsedy ODS, TOP 09, STAN a případně i dalších demokratických stran o možném řešení aktuální politické situace. Připravenost jednat o rozpuštění dolní komory vyjádřily i další opoziční strany.

Ministr zahraničí Petříček je připraven podat demisi

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) je připraven podat demisi, napsal ČTK. Nevidí v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě. Reagoval tak na dnešní jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem ohledně výměny ministra kultury. Výsledkem schůzky je zklamán. Setrvání ministra Antonína Staňka (ČSSD) ve vládě není podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) k diskusi.

"Jsem zklamán výsledkem dnešní schůzky, která mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Panu premiérovi se nepodařilo přesvědčit pana prezidenta, aby postupoval podle ústavy," uvedl Petříček. O dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva. Hamáček jej dnes avizoval zhruba na 15. července. "Osobně v tuto chvíli nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat, zejména ve chvíli, kdy se porušuje ústava. Já jsem demisi připraven podat," dodal Petříček.

Sociální demokracie chce, aby Staňka nahradil v čele resortu kultury místopředseda strany Michal Šmarda. Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, který mu na konci května poslal předseda vlády. Ani po dnešním jednání se situace s výměnou ministra neposunula, Zeman počítá se schůzkou s Hamáčkem a Staňkem 12. července. Hamáček se poté chystá svolat předsednictvo ČSSD, o svém návrhu dalšího postupu má jasno.

"Pan premiér pana prezidenta nepřesvědčil, setrvání ministra Staňka není k diskusi. ČSSD musí mít právo nominovat si svého ministra, jinak je koaliční smlouva pouhým cárem papíru. O tom, zda ve vládě zůstaneme či ne, rozhodne předsednictvo ČSSD, které pan předseda Hamáček svolá," uvedla Maláčová.

ČSSD si musí nominovat své ministry, shodují se členové strany

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka není optimista, pokud jde o další působení sociální demokracie ve vládě. Napsal to v SMS zprávě na dotaz ČTK. Člen předsednictva strany Miroslav Poche předpokládá, že po jednání širšího vedení, které předseda ČSSD Jan Hamáček avizoval zhruba na 15. července, podají ministři sociální demokracie demisi. Podle senátora Jiřího Dienstbiera by ČSSD měla okamžitě kabinet opustit. Další členové vedení jsou zdrženlivější a chtějí počkat na výsledek zasedání špiček ČSSD, i podle nich je ale nepřijatelné, aby si sociální demokracie nemohla nominovat své ministry.

"Dnešní schůzka v Lánech má dle mého názoru jasný závěr - prezident (Miloš) Zeman nevyhověl premiérovi (Andreji) Babišovi. Co se týče dalšího působení ČSSD ve vládě, nejsem s ohledem na tuto skutečnost optimistou," napsal Onderka. Reagoval tak na výsledek dnešního jednání Hamáčka a premiéra Babiše (ANO) na zámku v Lánech s prezidentem Zemanem.

Sociální demokracie chce, aby Antonína Staňka (ČSSD) nahradil v čele resortu kultury místopředseda strany Michal Šmarda. Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Ani po dnešním jednání se situace s výměnou ministra neposunula, Zeman počítá se schůzkou s Hamáčkem a Staňkem 12. července. Hamáček se poté chystá svolat předsednictvo ČSSD, o svém návrhu dalšího postupu má jasno.

"Zeman hrubě porušuje ústavu nekonáním k návrhu na odvolání a jmenování ministra kultury. Babiš je nečinný při obraně ústavnosti odmítáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu (ÚS). ČSSD by měla okamžitě odejít z vlády, má-li sebeúctu. Senát by měl urychleně schválit ústavní žalobu na prezidenta k ÚS," napsal na twitteruDienstbier. "Dopadlo to, jak se dalo čekat. Když to nebude po 12.červenci, tak možná ke konci měsíce, nebo koncem prázdnin, nebo možná koncem roku," uvedl k možnému rozpadu koalice na twitteru poslanec Václav Votava.

"Jediný orgán, který může rozhodnout o konci našeho vládního angažmá, je předsednictvo, a to se sejde co nejdříve," napsal ČTK šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. "Jsem pesimista", uvedl v reakci pro ČTK předseda pražské ČSSD Petr Pavlík.

"V okamžiku, kdy si neumíme vyměnit vlastního ministra ve vládě, tak to není naše vláda a asi bychom v ní neměli zůstávat," domnívá se předseda plzeňské městské organizace ČSSD Michal Chalupný. Momentálně nevidí ani tak problém ve vládním působení ČSSD s ANO, ale v tom, že sociální demokracie není schopna odvolat svého vlastního ministra. "Pan Staněk rezignoval, myslím si, že pan prezident už velmi vyčerpal nějakou lhůtu," řekl Chalupný. Nechápe ani postoj samotného Staňka. "Já být na jeho místě, tak už nechám klíče od ministerstva ve vrátnici," řekl Chalupný.

"Pro mě je absolutně neakceptovatelné, aby se nejvyšší ústavní činitel země takto vysmíval ústavě a premiér tomu pouze přihlížel," řekl ČTK předseda středočeské ČSSD Robin Povšík. Jaký další postup by doporučoval, nechtěl říct, neboť to chce nejdříve sdělit spolustraníkům na jednání předsednictva.

Místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala dnes ČTK řekl, že ho výsledek schůzky nepřekvapil. "Dalo se čekat, že zatím v tuto chvíli nikdo neustoupí. Pokud bychom měli odejít z vlády kvůli ministerstvu kultury, tak si myslím, že to lidé nepochopí. Pochopili by to, kdyby chtěl například Andrej Babiš zrušit minimální mzdu nebo by se neměly zvedat důchody, to by asi pochopili. Pokud je to ale o osobě jednoho ministra, tak si myslím, že to těžko dokážeme vysvětlit voličům," uvedl Rykala.

Okresní místopředseda ČSSD pro Liberecko Milan Šír je stále přesvědčen, že se nějaké řešení najde. "Byla velká vedra a na některých lidech se to teplo stoprocentně projevilo. Dnes je sice chládek, ale bylo by potřeba, aby zchladly hlavy na všech stranách," uvedl Šír, který byl v minulosti pro vstup sociální demokracie do vlády s Babišem. "Stále si za tím stojím a jsem pro to, abychom pokračovali dál, aby se zklidnily emoce," dodal.

Krajský předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín dnes ČTK řekl, že podporuje předsedu Hamáčka. "Jestli má pan předseda jasno, tak já mám taky jasno, podpořím v každém případě pana předsedu," uvedl Vaculín.

Předsednictvo má podle webu ČSSD 61 členů. V nejdůležitějším orgánu mezi sjezdy zasedají podle stanov ČSSD členové nejužšího vedení, tedy grémia. Doplňují je zástupci krajů v počtu, který se odvíjí od velikosti regionálních členských základen, a předsedové krajských organizací. S poradním hlasem se mohou účastnit například hejtmani ČSSD či zástupci strany ve vedení obou komor Parlamentu.

(čtk)