Stanciu přestoupil do Slavie za rekordních 100 milionů korun

Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se stal další posilou Slavie a s úřadujícím mistrem podepsal smlouvu na čtyři roky. Šestadvacetiletý záložník se vrací do české ligy půl roku poté, co odešel z pražské Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí.

Slavia by za Stancia měla podle médií zaplatit přes 100 milionů korun. Do Sparty rumunský reprezentant přišel loni v lednu z Anderlechtu Brusel za 96 milionů korun, což z něj udělalo nejdražší posilu v historii české nejvyšší soutěže. Podle některých informací však tehdy tvořivý záložník vyšel Spartu dokonce na 117 milionů korun.

"Upřímně tím, co mě nejvíce motivovalo, byla touha Slavie mě získat z Al Ahlí. O zájmu Slavie jsem se dozvěděl po konci sezony. Během reprezentační přestávky jsem doufal, že se přestup uskuteční, protože jsem věděl, že mě klub opravdu chce. Bylo skvělé vidět, že o mě celou dobu bojoval. Motivace přestoupit pak pro mě byla o to větší," řekl Stanciu pro web Slavie.

V kontaktu byl i s koučem Jindřichem Trpišovským, který o něj hodně stál. "Poslali jsme si pár zpráv před přestupem. To, že jsem mluvil s trenérem, mi také pomohlo v přestupu, protože jsem sem opravdu velmi chtěl přijít a pracovat s ním. Řekl mi, že mě v klubu chce. Byl mi v přestupu velmi nápomocný a jsem rád, že jsem tady," uvedl rumunský fotbalista.

Stanciu v české lize odehrál 31 zápasů a připsal si deset branek a osm asistencí, v letenském týmu byl klíčovým hráčem a několik měsíců plnil i roli kapitána. Nedodržel ale svůj slib, že Spartu neopustí, dokud s ní nevyhraje nějakou trofej.

Bývalý záložník Steauy Bukurešť do Al Ahlí odešel za zhruba 200 milionů korun, které však Sparta ještě nedostala. Kvůli zpožděným výplatám se Stanciu rozhodl ze saúdskoarabského klubu po pouhém půlroce odejít s bilancí 10 zápasů, dvou gólů a tří asistencí. Podle informací serveru iSport.cz Sparta v létě Stanciův návrat odmítla.

Přiznal, že mu v Saúdské Arábii chyběl evropský fotbal. "Proto jsem se rozhodl vrátit a chtěl bych poděkovat Slavii za možnost, kterou mi dala. Skutečně jsem se velmi chtěl vrátit do Evropy. Neříkám, že bylo chybou jít do Saúdské Arábie, ale teď jsem rád, že jsem tady. Každá předchozí zkušenost mi pomohla v tom stát se hráčem, kterým jsem nyní," prohlásil Stanciu.

Jeho transfer se rodil obtížně. "Byl to za 22 let praxe můj nejtěžší přestup na mezinárodním poli, ještě složitější než svého času Petra Čecha z Rennes do Chelsea," uvedl pro média Pavel Zíka ze společnosti Global Sports, která Stancia v Česku zastupuje. "Jménem Nica a celého našeho agentského týmu musíme poděkovat zejména prezidentovi Slavie panu Tvrdíkovi za jeho nekonečnou trpělivost, rozvahu a vstřícnost. Nekonečné a trpělivé skládání mozaiky tohoto megapřestupu začalo před měsícem a půl, v polovině května," doplnil Zíka.

Stanciu, která má na kontě 31 startů a 10 gólů za rumunskou reprezentaci, je pro Slavii už čtvrtou letní posilou. Z Bohemians 1905 do Edenu přišel bahrajnský útočník Júsuf Hilál a z Jablonce obránci Tomáši Holeš a David Hovorka, jenž v minulosti rovněž působil ve Spartě.

(čtk)