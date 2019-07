Marie Krejčová (vlevo), Stanislav Grospič a Miloslava Vostrá

Neformální setkání pod bájnou horou

Malebné úpatí bájné hory, v níž podle pověsti čekají rytíři na to, až bude české zemi nejhůře, hostilo v sobotu tradiční Setkání pod Blaníkem. Při příležitosti výročí upálení mistra Jana Husa ho pravidelně pod záštitou Středočeského KV KSČM pořádá benešovský okresní výbor strany.

Už samo přírodní prostředí předznamenává méně formální ráz celé akce. Nezazněly tu žádné projevy, zato přítomní hosté museli zodpovědět řadu otázek, nejen těch, které jim u mikrofonu pokládala předsedkyně benešovského okresního výboru Marie Krejčová, ale i dalších, jež zazněly z publika.

Téměř všichni se museli vypořádat s dotazem, co je v poslední době nejvíc potěšilo a co naopak nejvíc naštvalo. Poslance a místopředsedu ÚV KSČM Stanislava Grospiče například rozhořčil výrok, kterým odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. »Znamená to vlastně prolomení Benešových dekretů,« řekl Grospič. Naopak ho ne potěšilo, ale pobavilo, že si TOP 09 opět zvolila do svého čela šlechtice, tentokrát Tomáše Czernina. »V národě, který historicky měl a má nechuť k šlechtickým titulům, jistě nezůstalo oko suché,« sarkasticky glosoval Grospič.

Poslankyni a předsedkyni Rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavu Vostrou těší podle jejích slov každodenní drobné radosti. Doslova ji ale nedávno pobouřilo zneužití pietního aktu k výročí vypálení Lidic před gymnáziem na Kladně. Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí) si zde proti všem zvyklostem a nepsaným pravidlům tzv. pustila pusu na špacír, »spojovala hnědý a rudý teror a stěžovala si, jak se dnes zase komunisté derou k moci«. »Řada přítomných za mnou potom přišla a neskrývala své znechucení,« uvedla Vostrá.

K mistru Janu Husovi doplnila, že pravda pro něj byla vším. »Položil za ni svůj život. Když dnes srovnávám politické kotrmelce a změny v dodržování postojů, musím konstatovat, že doba mistra Jana Husa je nenávratně pryč. Právě proto však uctěme jeho památku a nezapomínejme na jeho životní hodnoty. Své vzory hledá každý z nás. Mluvit pravdu je dnes rozhodně určitou odvahou, kterou však v životě nelze pomíjet,« konstatovala předsedkyně rozpočtového výboru.

Předsedu klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji Zdeňka Štefka přirozeně nejvíce potěšilo nedávné narození syna. Nic, co by ho naštvalo, ale nezmínil, snaží se prý ve všem najít něco dobrého.

Středočeského zastupitele a předsedu Výboru pro dopravu Ivana Cinku rozladilo počínání šéfa ČSSD, který se snaží odvolat ministra své strany »snad za to, že odhalil korupci a snaží se o potrestání viníků«. »Zcela zbytečně vyvolává vládní krizi a nahrává tak pravici,« řekl Cinka. Potěšilo ho naopak složení čela kandidátky pro evropské volby. »Mladé a nové tváře, aktivní lidé, navíc alespoň částečné spojení sil na levici, čímž jsme získali body nad ČSSD,« stručně vysvětlil Cinka, a dodal, že bychom podobně měli přistupovat k tvorbě kandidátek i v dalších volbách.

Krajští zastupitelé také hovořili o tom, jak se jim daří prosazovat plnění závazků, jimiž KSČM podmínila podporu krajské vlády ANO a ČSSD. Štefek zmínil zřízení funkce ombudsmana, který již začíná řešit podněty občanů. Cinka připomněl znovuzavedení jízdného zdarma pro žáky, středoškoláky a učně, které se navíc dnes týká i seniorů od 65 let, pokračující integraci dopravy a rekordní prostředky, které jdou na opravy a rekonstrukce krajských silnic a mostů.

U mikrofonu se také vystřídali předsedkyně Krajské rady Levicových klubů žen Alena Grospičová, zástupce Národní rady Klubu českého pohraničí Miroslav Maršálek a předsedkyně Okresní rady KČP Eva Prchalová.

Příjemnou atmosféru ještě vyladil svými písničkami Posázavský band.

(za)