Ilustrační FOTO - Pixabay

Přebytek obchodní bilance se zvýšil

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách skončila v květnu podle předběžných údajů Českého statistického úřadu přebytkem 24,4 miliardy korun, který byl meziročně o 17,2 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci ovlivnilo především o 7,1 mld. Kč vyšší kladné saldo u motorových vozidel, a to hlavně díky růstu jejich vývozu o 11,5 mld. Kč. Přebytek u ostatních dopravních prostředků se meziročně zlepšil o 3,5 mld. Kč.

Deficit se pak zmenšil v případě bilance obchodu s rafinovanými ropnými produkty (o 2,2 mld. Kč), chemickými látkami a přípravky (o jednu miliardu) a ropou a zemním plynem (o 0,8 mld. Kč). Kladné saldo u počítačů, elektronických a optických přístrojů vzrostlo o 1,9 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské osmadvacítky skončila v květnu přebytkem 70,5 mld. Kč, meziročně o 13,9 mld. Kč vyšším. Schodek obchodu se státy mimo EU se snížil o čtyři miliardy na 44,3 mld. Kč.

Hlavní ekonom CzechFund Lukáš Kovanda uvedl, že z klíčových českých vývozních destinací klesá meziročně export do Británie, a to o 1,1 procenta. Zmínil i meziroční propad tuzemského vývozu do Turecka, který za letošních prvních pět měsíců roku dosahuje takřka 28 %. Souvisí to podle něj s tureckou měnovou krizí loňského roku a slábnoucí lirou.

Celkově vzrostl vývoz ve srovnání se stejným měsícem minulého roku o 8,1 % na 332,5 mld. Kč a dovoz se zvýšil o 2,5 % na 308,2 mld. Kč.

V lednu až květnu letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 94,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 14,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz meziročně o 5,6 % a dovoz o 4,9 %.

(ici)