Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslance čekají čtyři pracovní dny do prázdnin

Sněmovna se schází na poslední schůzi před poslaneckými prázdninami. Čekají ji čtyři perné dny, téměř padesátka naplánovaných bodů. Sotva je však stihne projednat. Vypořádat by se měla minimálně s předlohami, které jí se změnami buď vrátil, nebo je zamítl Senát.

Poslanci budou rozhodovat například o tom, zda mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšíří na návrh senátorů i na cyklisty. »Rádi bychom neprolomili nulovou toleranci alkoholu na silnicích. Jestliže se ze Sněmovny odeslal návrh, že na vedlejších tocích, kde neprobíhá další lodní doprava, si může dát nějaké to pivo na lodi, i když jsme to mnozí nepodpořili, je to ještě pochopitelné, ale aby byl na silnici alkohol, nám připadá jako zásadní prolomení nulové tolerance, proto to nehodláme podporovat,« řekl k tomu nedávno před novináři předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Opětovně, po senátním vetu, Sněmovna posoudí nová pravidla pro znalce a pro soudní tlumočníky a překladatele. »To budeme mít také problém podpořit, zejména u tlumočníků je problém to, že se vyžaduje povinnost archivovat materiály, které již archivovány jsou. Tlumočníci nemají pro archivaci podmínky, ale tento zákon jim hrozí, že pokud to nedodrží, dostanou až 50tisícovou sankci, což je pro řadu z nich likvidační. Připadá nám to nevyvážené,« komentoval Kováčik.

Senát zamítl také novelu, která krátí na dvě pětiny odměny placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy parlamentu. Znovu budou členové dolní komory hlasovat o zavírání některých obchodů o vybraných svátcích. Zatímco poslanci chtějí ze zákona o regulaci prodejní doby vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně.

Důchodci dostanou přidáno víc

Důchodovou novelou, která je před závěrečným hlasováním, by měla vzrůst průměrná penze příští rok o 900 korun, tedy o 180 až 200 Kč nad zákonnou valorizaci. Částka by se podle předlohy připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesla by tedy zásluhovost penzí. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

»Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo vinou pravicové koalice k dvouleté redukované valorizaci a v posledních letech dochází k poněkud rychlejší dynamice růstu mezd a platů, nestačí valorizace i přes nárůst úrovně valorizace podle mezd z 30 na 50 procent, která je v propočtu ke mzdám vždy uplatňována s dvouletým zpožděním, držet v náhradovém poměru krok. Proto se tento poměr propadl a nebude v případě přijetí tohoto návrhu vyrovnán ani do roku 2022,« zdůraznila při projednávání vládního návrhu ve Sněmovně stínová ministryně práce, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Komunisté dlouhodobě prosazují, aby byl náhradový poměr u průměrného důchodu k poměrné čisté mzdě alespoň nad 40 procent. Aulická Jírovcová je ráda, že KSČM jmenovala nárůst penzí jako jednu z podmínek podpory současné vlády a požaduje kontinuální navyšování mezd a důchodů. »Bohužel stanovená dynamika mezd není kopírována kvůli zákonnému nastavení stejně rychlou dynamikou růstu důchodů, proto je mimořádná valorizace jediným možným řešením,« řekla s připomínkou, že poslanci KSČM v minulosti nesouhlasili s propady náhradového poměru důchod versus mzda.

U návrhu na zavedení elektronických dálničních známek vzbudil pozornost pozměňovací návrh poslance ANO Martina Kolovratníka, jenž by kabinetu umožnil zdražit roční kupon z nynějších 1500 korun až na 2000 korun. Hospodářský výbor se k poslancově úpravě postavil odmítavě a dolní komora ji patrně neschválí. Místopředsedkyně výboru Květa Matušovská (KSČM) předpokládá, že Sněmovna zvýšení ceny dálniční známky nepodpoří. »Při současném stavu dálnic považuji jakékoli zdražení dálničních známek za nevhodné,« řekla našemu listu.

Rodičovský příspěvek se má zvýšit

V úvodním kole by měli poslanci projednat mj. vládní návrh na zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. Vyšší rodičovskou by měli podle předlohy dostávat od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. V prvním čtení je také třeba vládní daňový balíček, který od ledna mimo jiné zvyšuje asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku, o 13 procent spotřební daň z lihu a také daň z některých hazardních her.

V návrhu programu schůze je i druhé kolo volby zástupce veřejného ochránce práv, do kterého postoupili právnička Markéta Selucká a Stanislav Křeček, kterému skončilo funkční období zástupce ombudsmanky v dubnu. Poslanci budou vybírat také dva členy Rady ČTK. V této volbě vzbudil pozornost kandidát SPD, činovník Akce D.O.S.T. Michal Semín. Do druhého kola spolu s ním postoupili nominanti ANO David Soukup, ODS Tomáš Mrázek a Pirátů a KDU-ČSL Josef Šlerka.

(ku, jad)