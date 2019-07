Alter ego Merkelové Ursula von der Leyenová

Vždy je velmi zajímavé sledovat, jaké relativně neznámé jméno vytáhnou představitelé evropských vlád po volbách do Evropského parlamentu na přední funkce v EU. Evropská rada se nakonec rozhodla, že do čela Evropské komise sice nechce hlavního kandidáta lidovecké frakce a zástupce německé pravice Webera, ale chce zástupkyni lidovecké frakce a německé pravice von der Leyenovou. Velká proměna EU bude spočívat v tom, že její nejmocnější instituci povede kámoška Merkelové a jedna z údajně nejméně schopných ministryň současné německé vlády, o které se spekulovalo, že bude muset brzy rezignovat.

Výsledek jednání Evropské rady opět ukazuje na naprostou nemohoucnost zemí V4. Staré členské státy získaly vše a nové členské státy to ještě odsouhlasily. Současní kandidáti nedávají takřka žádnou šanci na pozitivní proměnu EU. Babiš sice tajemně připouští, že země V4 dostanou něco za odměnu, ale co to je, netušíme. Možná že za odměnu dostaneme, že von der Leyenová přestane usilovat o vytvoření evropské federace po vzoru USA. Možná že za odměnu dostaneme, že von der Leyenová přestane podporovat vznik společné evropské armády. Možná že za odměnu dostaneme, že von der Leyenová přestane vidět rovnítko mezi NATO a novou evropskou armádou. Možná že za odměnu dostaneme, že von der Leyenová přestane věřit vlastně úplně všemu, čemu doteď věřila, a před každým rozhodnutím nebude volat Merkelové, ale naopak představitelům V4. Reálnost toho ať posoudí laskavý čtenář.

Já mám jasno - Ursulu von der Leyenovou do funkce předsedkyně Evropské komise nepodpořím. Rozhodnutí Evropské rady odmítám, jelikož se nese v duchu »Vše při starém« a do značné míry ignoruje výsledek evropských voleb. Dost bylo vlád lidovců a sociálních demokratů, které vedly země EU z jedné krize do druhé.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM