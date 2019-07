Internacionála v no-go zóně

Nejradši mám ty redakční sloupky, které mohu začít větou Právě jsem se vrátil z… z výletu zpoza našich hranic. Tedy odněkud, kde mohu nasát atmosféru nové doby, kterou s sebou 21. století v nejrůznějších končinách a na nejrůznějších kontinentech přináší. Protože nejlepší zkušenosti jsou ty prožité, nikoli sdílené.

Tentokrát mě vítr zavál blízko, i když metropole, v níž se konal festival socialistických idejí Marxism 2019, je také přezdívána novým muslimským velkoměstem. Třeba lidé z týmu Donalda Trumpa Londýn označují za Khanův Londonistán – mj. s odkazem na to, že v jeho čele stojí první muslim v historii, labouristický levicový politik pákistánského původu Sadiq Khan.

A skutečně… Pro některé z českých účastníků tohoto čtyřdenního svátku moderní revoluční levice, organizovaného britskou Socialistickou dělnickou stranou (SWP), bylo trochu překvapení, že areál Queen Mary University of London leží v podstatě v muslimské čtvrti mezi Whitechapelem Jacka Rozparovače a Mile Endem. A nejen areál. Jsou tu i koleje a bezpočet bloků obývaných skutečně převážně muslimskou komunitou, v jehož prostředku jsme dleli v pronajatém bytě i my. Každý z bloků domů tu má své pojmenování, proti nám byl Arabic House, ale v jeho sousedství malý křesťanský kostelík. A mezi »barevnými« Londýňany tu skutečně úplně v pohodě a normálně fungovali i bílí britští zrzounci, téměř ruku v ruce. Ani nás turistů si místní nevšímali, navzájem jsme se tak respektovali. V Londýně jsou zkrátka zvyklí, že každý vypadá jinak, ale drtivá většina se k sobě chová jako člověk k člověku, lidé k lidem. A když se přece místního na něco zeptáte, pookřeje, usměje se a poradí. Proč by taky ne, že?

Festival socialistických idejí SWP navštívila letos asi tisícovka delegátů a hostů (převážně domácích), ale podle každoročních účastníků z naší Socialistické solidarity jejich počet neustále stoupá.

Bylo velmi milé sledovat čtyřdenní babylon odstínů barev a národů – praktickými labouristy (které členové a příznivci SWP díky Jeremy Corbynovi samozřejmě nadšeně volí) počínaje či LGBT revolučními nadšenci a nadšenkyněmi všech generací konče. Všichni si po sérii přednášek, promítání, koncertů, workshopů a dalších akcí na závěrečném mítinku s chutí zaskandovali proti fašismu, rasismu a nesnášenlivosti, a v objetí a v duchu genderově zmodernizovaného hesla »Všichni lidé bratry a sestrami jsou« si se slzami v očích zapěli Internacionálu. I já!

Roman JANOUCH