AMLO by rád změnu

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) by rád rozpustil armádu a ochranu země svěřil nově vytvořené národní gardě.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador (AMLO). FOTO - wikipedia commons

Minulý týden to podle agentury Reuters prohlásil v rozhovoru s mexickým deníkem La Jornada. »Kdyby to bylo na mě, zbavil bych se armády a změnil ji na národní gardu, Mexiko bych prohlásil za pacifistickou zemi, která armádu nepotřebuje, a obrana země, pokud by to bylo nutné, by byla úkolem všech,« citoval Reuters levicového prezidenta Mexika. Ten ale dodal, že si je vědom, že takovýto krok by byl velmi obtížný. »Nemohu to udělat, protože je proti tomu odpor. Je rozdíl mezi tím, co je žádoucí a co je možné,« uvedl.

Vytvoření gardy na návrh Obradora schválil mexický parlament letos v březnu. Její jádro tvoří příslušníci vojenské a federální policie a do roku 2023 by měla mít 150 000 členů.

(čtk)