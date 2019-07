Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude zrušena maturita z matematiky?

K poslaneckému návrhu na zrušení povinné maturity z matematiky, kterou by středoškoláci měli skládat nejpozději od jara 2022, se vláda postavila neutrálně.

Z oslovených úřadů se předem k návrhu postavilo proti jen ministerstvo obrany. Neutrální stanovisko k novele vydala ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí i školství. Ministerstvo školství by ale dalo přednost vlastní předloze, kterou připravuje »s ohledem na nutnost zvyšování matematické úrovně a celkově matematické gramotnosti«. V ministerské novele se navrhuje pouze roční odklad povinné maturity z matematiky na jaro 2022. Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí, od roku 2022 většina oborů.

Ministerstvo obecně podpořilo i další navrhovanou změnu, která by neúspěšným maturantům umožnila získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud by střední školu dokončili. Mohli by se lépe uplatnit na pracovním trhu, ale nemohli by vykonávat profese, kde je maturita podmínkou, nebo by nemohli studovat vysokou školu. Ministerstvo návrhu vytklo, že nepamatuje na konzervatoře nebo učební obory.

Bez výhrad se ministerstvo školství postavilo za třetí změnu, podle níž by se ústní a písemná část zkoušek přesunula na školy. Stejný záměr má i ministerská novela s platností od přespříštího školního roku.

Státní maturita funguje od roku 2011. V současnosti se skládá ze dvou předmětů. Povinná je čeština a druhý předmět si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Většina dává přednost cizímu jazyku, ze kterého jich nepropadá tolik jako z matematiky. Z té se dělá didaktický test, z jazyků navíc písemná a ústní zkouška.

(ste)