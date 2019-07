Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Rusko-gruzínské napětí přetrvává

Kreml odsoudil vulgarity, které na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina zazněly z úst moderátora nedělního pořadu gruzínské televize Rustavi-2.

Televizní stanice blízká opozici byla o víkendu nucena na několik hodin přerušit vysílání kvůli rozhořčenému davu u svého sídla a i politici vládního tábora urážení Putina v přímém přenosu kritizovali jako provokaci.

»Pokud jde o urážky na adresu naší země a našeho prezidenta, samozřejmě je považujeme za naprosto nepřijatelné a rozhodně je odsuzujeme,« řekl novinářům Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Chování moderátora podle Peskova buď vyprovokoval kdosi, kdo si přeje ještě více zkomplikovat rusko-gruzínské vztahy, nebo jde o důsledek naprosté nepříčetnosti. Každopádně šlo o chování nehodné gruzínského národa s jeho dávnou historií a bohatou kulturou; »to, co se stalo, je pro Gruzínce velká ostuda,« usoudil mluvčí.

Kreml nicméně podle něj zaznamenal, že celé gruzínské vedení - prezidentka, premiér a předseda parlamentu - počínání gruzínského novináře odsoudilo. Podle gruzínské diplomacie nemělo toto vystoupení nic společného se svobodou slova, ruská diplomacie je odsoudila jako »výstřelek nejhoršího darebáctví«.

Populární moderátor Georgij Gabunija v neděli zahájil svůj pořad, vysílaný v přímém přenosu, nadáváním Putinovi v ruštině. Ruského prezidenta mimo jiné označil za »neřáda«, »zrůdu« a »psí hovno… Na naší krásné zemi není místa pro tak ubohé stvoření, jako jsi ty,« prohlásil a mj. Putinovi a jeho rodičům popřál, ať hoří v pekle…

Televize Rustavi 2 je pokládána za blízkou bývalému prozápadnímu prezidentovi Michailu Saakašvilimu, který svou opoziční stranu vede z exilu. Ředitel televize se za nadávky omluvil, ale prohlásil, že sdílí moderátorův názor a nepropustí jej.

Mezitím vstoupil v platnost zákaz létat do Gruzie, který nařídil Putin ruským aerolinkám v reakci na protiruské demonstrace v Tbilisi, vyvolané návštěvou ruských poslanců. Zákaz se podle ruského ministerstva dopravy vztahuje i na gruzínské přepravce, poznamenala agentura Interfax.

Poslední přímý let z Ruska do Gruzie uskutečnil podle ČTK letoun Aeroflotu, který v neděli večer odletěl z Moskvy do Tbilisi, kde přistál o půlnoci SELČ. Poslední lety gruzínských společností se uskutečnily v neděli z Tbilisi do Moskvy a Petrohradu.

Peskov označil prezidentovo rozhodnutí z 21. června za vynucené opatření. Datum 8. července bylo podle mluvčího zvoleno proto, že v tuto dobu skončí většina zájezdů do Gruzie. Zákaz podle něj skončí, až se situace v Tbilisi uklidní a až ruským návštěvníkům nebude hrozit žádné nebezpečí.

(rom)