Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejbezpečněji se jezdí v Jihlavě a v Tachově

Mezi krajskými městy vede v posledních 15 letech v bezpečnosti silnic Jihlava, mezi okresními je to Tachov. Na opačném konci žebříčku jsou České Budějovice a Náchod. Vyplývá to z žebříčku ČP Index bezpečnosti zpracovaného Českou pojišťovnou, která jej poskytla ČTK. ČP monitoruje 13 krajských a 59 okresních měst od roku 2004. Na základě údajů z policejních statistik o počtech nehod s vážným či smrtelným zraněním sestavuje žebříček bezpečnosti.

Jihlava se na prvním místě žebříčku bezpečnosti objevila nejčastěji (šestkrát ) a za 15 let tam na silnicích vinou dopravních nehod zemřelo 13 lodí a 103 se vážně zraněnilo. To je suverénně nejlepší bilance. Do roku 2011 dosahovala dobrých výsledků i Plzeň, ta se však od roku 2012 stále častěji objevovala až v druhé polovině žebříčku, a v dlouhodobém žebříčku obsadila až osmé místo. V posledních letech se naopak zlepšila situace v Karlových Varech a v Hradci Králové.

Ze třinácti krajských měst jich během hodnoceného období na první příčce žebříčku bezpečnosti skončilo šest. Vedle Jihlavy a Plzně to byly čtyřikrát Karlovy Vary, v roce 2013 byly první Pardubice, v roce 2014 Hradec Králové a v roce 2018 Olomouc. Na poslední příčce jsou České Budějovice, předposlední místo drží Brno a o stupeň lépe skončilo Ústí nad Labem. Tato tři krajská města se na zadních příčkách žebříčku bezpečnosti umisťovala pravidelně.

Zatímco z krajských měst neudrželo čistý štít, tedy bilanci bez usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách, ani jedno město, v okresních městech se to podařilo 24 z nich. Ve dvanácti městech jej udrželi opakovaně. Nejlépe si vedl Tachov, kde se to podařilo šestkrát, a za 15 let tam měly dopravní nehody za následek dva mrtvé a 11 těžce zraněných. To je nejlepší bilance ze všech okresních měst. Šestkrát udrželi čistý štít i v Rokycanech. Tam na silnicích zahynuli čtyři lidé a těžce zraněno jich bylo 15. V celkovém pořadí se Rokycany umístily na šestém místě. Pětkrát vykázali rok bez vážných nehod v Rakovníku a v Domažlicích, třikrát v Bruntále, Berouně a ve Svitavách.

Mezi 59 okresními městy skončila za Tachovem druhá Třebíč, na třetí příčce se umístily Louny. Zlepšení se týká například Svitav (29. místo), které v posledních pěti letech dvakrát zažily rok zcela bez závažných nehod. Situace se zlepšuje v Chebu (32. místo), Semilech (27. místo), Jablonci nad Nisou (40. místo), Prostějově (33. místo), Jičíně (18. místo), Táboře (22. místo) nebo Kroměříži (36. místo). Naopak nejhorší byla bezpečnost na silnicích v Náchodě. Za 15 let se umístil na posledním či předposledním místě celkem sedmkrát. Druhé od konce skončilo Ústí nad Orlicí.

Nejvíce vážných nehod se stalo v Praze. Od roku 2004 na území hlavního města zemřelo při dopravních nehodách 521 osob a 4148 se jich vážně zranilo. Po přepočtu na obyvatele je Praha celkově sedmá, tedy přesně v polovině žebříčku. V ČR jsou také tři okresní města, kde za posledních patnáct let na silnicích zahynul jediný člověk. Jsou jimi Sokolov (8. místo), Beroun (11. místo) a Prachatice (15. místo).

(čtk)