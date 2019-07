Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Bartoš chce k Zemanovi

Předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zajímá ho mimo jiné i to, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny.

Případná garance Hradu je jednou z podmínek, při jejichž splnění by mohli Piráti podpořit rozpuštění Sněmovny, řekl Bartoš. O rozpuštění Sněmovny se hovoří jako o jedné z alternativ pro případ, že se ČSSD rozhodne odejít z menšinové vlády z ANO. Premiér Babiš minulý týden řekl, že by v takovém případě vyjednával s ostatními sněmovními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Za další alternativu označil Babiš předčasné volby, které ale nepovažuje za ideální.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš. FOTO - wikimedia commons

Bartoš řekl, že na vedení Pirátů se zatím kvůli předčasným volbám nikdo neobrátil. Piráti by mohli rozpuštění Sněmovny podpořit za splnění některých podmínek a záruk, dodal Bartoš. »Spočívaly by třeba i v tom, jestli v případě předčasných voleb by byla garance ze strany prezidenta, že by po volbách pověřil sestavením vlády někoho, kdo má 101 hlasů ve Sněmovně,« dodal Bartoš. Otázky Pirátů dosud zodpovězeny nejsou, uvedl.

(ste)