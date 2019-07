Štrasburk – něco začíná, něco končí

Antonio Tajani nevyniká ani vychováním, ani jemnocitem. Přesto jsem očekával, a asi nejen já, že na úvodním zasedání nového parlamentu utrousí alespoň jednu větu k těm, kteří svoji činnost skončili. Už vstup k jednacímu sálu byl lehce komplikovaný. V centrálním registru se přišli pozvaní zapsat, ale nikde, ani před plenárním sálem, ani kdekoliv jinde, nebyla jediná zmínka, co dál. Parlamentní sluhové byli poněkud rozpačití a elektronické karty všech končících poslanců byly v hodině oficiálního zahájení, tj. v 10.00 hodin, vyřazeny z elektronického systému. Podle instrukcí zaměstnanců parlamentu jsem dojel do 3. patra na diplomatickou galerii a tam mne čekalo další překvapení. Máte rezervaci? Vysvětlil jsem, že v pozvánce se nic o rezervaci neříkalo a že mne to lehce šokuje. Nakonec jsem tedy byl uveden do první řady mezi další končící poslance. Místo v 10.00 hodin dosluhující předseda parlamentu Antonio Tajani zahájil v 10.15, a to obvyklou lživou informací. Prohlásil: »Teď si poslechneme hymnu Evropské unie.« Letmým nahlédnutím do Lisabonské smlouvy lze zjistit, že nic takového neexistuje. Óda na radost je hezká skladba, provedení bylo na vysoké úrovni, ale o hymnu se nejedná. Jeden z poslanců vznesl dotaz, proč tři řádně zvolení katalánští zástupci nejsou v jednacím sále. Nebyl jim totiž umožněn vstup. Dostali informaci, že jejich mandát nebyl potvrzen. Na dotaz se předsedající neobtěžoval odpovědět. Za čtvrt hodiny byl program schůze vyčerpán a nám bylo umožněno pouze odejít.

Kdybych něco podobného provedl na sklárně novým důchodcům, strhla by se jistě vřava. A dokážu si představit, jak by mne zneuctili. V Evropském parlamentu je bráno podobné faux pas jako norma. Zajímavé bylo také odevzdání klíčů od kanceláří a karet. Klíče se odevzdávají kdesi v kanceláři ve vyšších sférách, zato karty u pultu registrace u východu. Vyšel jsem na malé nádvoříčko uprostřed budovy zvané Věž (Tower) a stále jsem nebyl schopen pochopit, že kvůli tomuto představení jsem vážil cestu do Štrasburku a zpět. Jedinou velmi osvěžující aktivitou dne byla masová demonstrace Katalánců, podpořená Francouzi, na konci mostu před vstupem do parlamentu. Skromným odhadem 5000 lidí, vlajky Katalánské republiky, trička, batůžky, zpěv, skandování jmen tří zvolených, ale nepotvrzených poslanců z Katalánska. To byl hezký příklad, jak má vypadat projev vůle lidí. To mi trochu spravilo náladu a vylepšilo i poslední vzpomínku na aktivitu v Evropském parlamentu.

Jaromír KOHLÍČEK