O jednom jednání »pojistky demokracie«

Senát prý vytvořil komisi, jež se bude zabývat zásobováním měst, tedy domácností, pitnou vodou. Mohli bychom říci, konečně vyjde ze senátorských lavic něco pozitivního, co odstraní nějaký problém. Tedy mnohých měst, mnohých obcí, mnohých lidí. Že by konečně senátoři začali myslet na budoucnost?

Ta pojistka demokracie je stálou, zvláště po posledních volbách, retardační silou, která jen dokazuje, jak je tato instituce zbytečná. Političtí následovníci těch, kteří vládli po Listopadu, si ovšem nebudou při projednávání zmíněného bodu dávat otázku, kde je původ problémů, jež chtějí řešit. Museli by se zeptat těch, kteří u toho tehdy byli, proč rozprodávali kamarádům lukrativní služby, jež do té doby zajišťoval stát anebo obec. Jenže taková otázka je i dnes tabu. Museli by zároveň konstatovat, že socialistický stát, který úspěšně začali likvidovat, dokázal o problému již před obdobím před třiceti lety přemýšlet. Proto vznikla vodní díla, která zadržovala vodu v krajině, atd., atd.

Dnešní dodavatelé vody musí vydělávat. Proto nasazují ceny, jež jsou v některých místech téměř vyděračské. Čím vyšší ceny, tím však větší zisk. A zisk je přece hnacím motorem podnikatelské společnosti. Kapitalismus by bez zisku nemohl existovat. Ztratil by svůj smysl. To ovšem senátoři vědí. Co tedy budou projednávat? Návrat vodního hospodaření do rukou měst a obcí? Ne, to je nepřekročitelné. Dotknout se cizího majetku nelze. Ten je svatý, i když neslouží lidem, jak by měl, ale je způsobem, jak na úkor druhých se mít – tedy ten, kdo je jeho vlastníkem – dobře. A nepochybuji o tom, že mnohý ze senátorů, »pojistka demokracie«, je také něčeho majitelem. Zbývá tedy plané řečnění, snaha přesunout ze státního rozpočtu nějakou tu další částku, nejlépe ze sociálně zaměřených položek, do »ochrany práv soukromých vodohospodařících společností«, anebo se zamýšlet nad tím, jak velká vodní díla přesunout z majetku státu do majetku nějakých velkých, nejlépe zahraničních, společností, protože »stát přece není dobrým vlastníkem«.

Nevěřím, že by něco, co vyjde ze Senátu, někdy skutečně sloužilo lidem. Pojistka »kapitalistické demokracie« nemůže totiž »překročit svůj stín«.

Otakar ZMÍTKO