Otazníky kolem Ratha přetrvávají

Soud rozhodl, že David Rath se jako středočeský hejtman dopustil manipulace se zakázkou a kvůli tomu půjde na sedm let do vězení. Propadne mu 17 milionů korun. Vrchní soud před šesti lety potrestal i exředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a exnáměstka středočeských nemocnic Petra Kotta. Každý z nich přijde o 15 milionů. Soud trestal jen za tendry na opravu zámku Buštěhrad a gymnázia Hostivice, v části týkající se nemocničních zakázek aktéry zprostil obžaloby.

Již kdysi jsem se na této stránce podivoval nad mnoha nesrovnalostmi v kauze bývalého středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha. Tento někdejší neohrožený bojovník proti pravicovým experimentátorům ve zdravotnictví se dostal do podivných spárů justice. Pamatuji se, kterak byl David Rath v květnu 2012 teatrálně zatčen. Aby mohli policisté a státní zástupci na případu pracovat, museli okamžitě kontaktovat tehdejší předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou (ODS). Ta musela ještě v noci (to byla vskutku oběť) dát souhlas s Rathovým dalším zadržováním. Když dále nahlédnu do té doby, vybavím si, kterak byl Rath již po svém zatčení fakticky odsouzen. Mnozí – v čele s tehdejším dozorujícím státním zástupcem Petrem Jirátem – doktora Ratha již na počátku procesu označili za zločince, jenž musí být exemplárně potrestán.

Podivné dále bylo, že David Rath byl ve vazbě celý rok a půl, přičemž mu pobyt za mřížemi byl stále prodlužován. Však také senát Ústavního soudu dospěl v lednu 2014 k závěru, že rozhodnutím pražského vrchního soudu z června a srpna 2013 došlo k zásahu do práv Davida Ratha na osobní svobodu, do práva na presumpci neviny a spravedlivý proces. Podle Ústavního soudu byl Rath ve vazbě v rozporu se svými lidskými právy pět měsíců. Vrchní soud totiž používal stále stejné argumenty pro prodlužování vazby jako na začátku. Přitom podle získaných důkazů mohl argumentovat jinak a odůvodnit tak obavu z toho, že by se Rath mohl skrývat nebo utéct.

Vybavuji si i knihu Přisedněte si, kterou MUDr. Rath sepsal ve vazbě. Zmiňuje v ní dlouhé prsty někdejšího ministra vnitra Ivana Langera. Přece jenom byl Rath člověkem, který šel proti lobbingu všehoschopných farmaceutických firem a jím spřízněných politiků z ODS. Takže musel být jakožto nepohodlný levicový rebel zlikvidován. Také vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nutně potřebovala úspěch v podobě usvědčení a odsouzení »velké ryby«. A taktéž tehdejší státní zástupce Petr Jirát, jenž od počátku horoval a silně bojoval pro Rathovu vazbu (pokud možno na neurčité neurčito), se již patrně viděl s »frčkou« za exemplární potrestání doktora Ratha.

Možná fantazíruji, možná jsem ovlivněn slabostí pro odvážného exhejtmana, který se nebál postavit lidem kolem někdejšího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), kde v této suitě prim hrál všehoschopný náměstek Marek Šnajdr (ODS). Nicméně české justiční prostředí je v této kauze příliš ovlivněno předsudečností. Přimlouval bych se, aby se Rathovou kauzou zabýval soud ve Štrasburku. Otazníků je zde hodně, a nikdo je hodnověrně nevyvrátil.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec