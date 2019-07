Zipování

Nevím, kdo vymyslel, že nejlepší dobou pro opravy silnic jsou prázdniny. Prý je menší provoz. Něco vám řeknu: Není! Ba naopak, o prázdninách vyrážejí na silnice i ti, kteří se během roku autem přesouvali jen po té rodné vísce od bytu k obchoďáku.

Navíc mi nepřipadá ani efektivní opravovat silnice přes letní měsíce, kdy dělníci musejí dřít (pokud jsou) pod žhnoucím sluncem na prašném rozpáleném asfaltu. Pak ta práce vůbec nejde od ruky. Nebo se pracuje po nocích, kdy se musí na silnici svítit a ruku na srdce, v noci taky práce není dvakrát rychlá…

Nemluvě o cenách oprav a silničních staveb, podle kterých bychom měli z kol našich aut odlupovat místo rozehřátého asfaltu a kamínků spíš šupinky zlata a zasekané diamanty…

Ale to, co mě rozpalovalo o dnech volna cestou na chalupu, byli spíš řidiči sami. Mnozí z nich považují slovo, kterým dnešní sloupek uvádím, za cizí, někteří i za sprosté. Přitom to není ani cizí, ani sprosté, ba naopak naprosto prosté.

Vážení řidiči, pokud je na silnici zúžení díky konci dálnice, rychlostní silnice, nebo kvůli opravám, skutečně na konci této změny pruhů ze dvou na jeden není příšera, která ten jeden pruh žere i s opožděnými auty. A tak není nutné se cpát do pruhu, který zůstává zachován již dvě stě metrů před zúžením. Což většinou znamená zastavit a prosit někoho, kdo vám také zastaví a pustí vás dřív. Jenže toto pětivteřinové zastavení vyvolá lavinu, která zastaví stovky aut za vámi, a protože ne každý umí se opět rychle plynule rozjet, narůstá doba i počet stojících a rozjíždějících aut přímo exponenciálně.

Ale když jen zpomalíte, s rychlostí č. 2 dojedete na konec zúžení a hezky si rozpočítáte prvý druhý, tak můžete při neustávajícím pohybu se plynule zařadit! Představte si, že tam na konci není příšera, ale dokonce zipování znalí řidiči vás automaticky pustí! Hezky jeden zleva, druhý zprava, jako zoubky zipu. A stále jedeme! Sice pomalu, ale jedeme, čímž šetříme čas, pohonné hmoty i přírodu kolem nás, protože každé zastavení a rozjezd spálí mnohem víc pohonných hmot, než pomalá plynulá jízda. A šetříme tak i motor vašich milovaných plechových mazlíčků. Zkuste to, je to docela sranda, když alespoň nějaké pravidlo funguje a vy jako zoubek dobře namazaného stroje hezky zapadáte a nedrhnete...

Helena KOČOVÁ