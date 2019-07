Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM je znechucena Petříčkovým postupem

Česká republika je podle Ústavy stále suverénním státem. Naším partnerem není svobodný stát Bavorsko, ale Spolková republika Německo. Partnerem vlády nemůže být Sudetoněmecký svaz.

V reakci na slova ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) ohledně posledního sněmu Sudetoněmeckého landsmanšaftu to zdůraznil předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení se v červnu zúčastnil i český velvyslanec v SRN Tomáš Jan Podivínský, mluvilo se i o tom, že by se snad některý z dalších srazů landsmanšaftu mohl konat v ČR. Na to reagovala zejména místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná.

Dotazovala se ministra Petříčka, který na sraz sudeťáků vyslal velvyslance Podivínského. V pondělí zveřejnila jeho odpověď, která zvedla ze židle nejen ji, ale i Filipa. Ten před novináři ve Sněmovně reagoval velmi emotivně.

Podivínský ve zdravici připomněl druhou světovou válku a nacionalismus jako příčinu zpřetrhání vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci a pád bývalého režimu v roce 1989 v Československu jako příležitost k následnému opětovnému sbližování. Samozřejmě že spor o postoj české vlády byl na světě. Jde o iniciativu aktivistického Petříčka či o názor celé vlády?

»Toto je silné kafe! Budu se ptát ministra zahraničních věcí, zda byl pan velvyslanec vyslán na tento slet ministerstvem zahraničních věcí, případně zda o jeho účasti jednala vláda. Pokud jsou jeho účast a slova vnímána jako oficiální vládní vzkaz v kontextu toho, že sudetští Němci chtějí pro příště pořádat své srazy na našem území a bez toho, aby uznali Benešovy dekrety, jedná se o další nabourání naší zahraniční politiky,« napsala zhruba před měsícem na Facebook Konečná.

V pondělí zveřejnila odpověď Petříčka na její dotazy ohledně účasti velvyslance Podivínského na Sudetoněmeckém sněmu dne 9. června 2019 v Řezně. »Pan velvyslanec byl o účast na sněmu v roli zástupce ČR požádán mým jménem prostřednictvím Sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vzhledem k tomu, že účast pana velvyslance navazovala na dosavadní vládní linii sousedského sbližování ČR se Svobodným státem Bavorsko, jak ji nastavil svého času premiér Petr Nečas při své návštěvě Bavorského zemského sněmu, vláda ČR velvyslancovu účast v konkrétní podobě neprojednávala,« uvedl Petříček v odpovědi. Znamená to tedy, že Podivínský jel do Řezna na sraz jen na jeho pokyn? O čem by sám mohl sám ze své vůle rozhodnout příště?

KSČM chystá ústavní stížnost

Pokud jde o záměr konání některého z budoucích Sudetoněmeckých sněmů na území ČR, nebude se k němu MZV ČR podle Petříčka vyjadřovat, neboť se nejedná o žádný konkrétní plán na německé straně, ale pouze o vyjádření osobního přání některých politiků, např. mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Zdůraznil, že předpokladem jakéhokoliv rozhodování o místu konání sněmu je existence pozvání ze strany konkrétního města. Bez takového pozvání považuje další debatu na toto téma za bezpředmětnou. Otázkou je, a lze si jen těžko představit, které české, moravské či slezské město by na svém teritoriu chtělo uspořádat sněm německého landsmanšaftu.

Filip před novináři neskrýval své znechucení s ministrovým postupem. »Takovou nechutnost jsem od žádného ministra zahraničních věcí ČR ještě nečetl, a to tam byli lecjací lidé, kterým jsem příliš nedůvěřoval. Tohle jsem od ministra Petříčka nečekal,« zdůraznil Filip s tím, že komunisté se chystají ve Sněmovně na dané téma interpelovat. Budou rovněž tlačit na vládu, aby postoj svého ministra vysvětlila. Filip hovořil o pokusech prolomit Benešovy dekrety a zdůraznil, že Svaz vyhnanců nemá pravomoc jednat s vládou ČR. »Neexistuje žádný legitimní důvod, pro který bychom s nimi měli jednat. To mi připadá opravdu víc než podlézavá politika,« prohlásil. Informoval, že komunisté připravují ústavní stížnost týkající se prolomení Benešových dekretů, pokud se toho nechopí státní orgány, jako je Úřad pro zastupování majetku státu. Týkala by se restitučního rozhodnutí odvolacího krajského soudu v Hradci Králové ve prospěch nároků šlechtického rodu Walderode.

Prezident ústavní pravomoci nepřekračuje

Komunisté podle Filipa nesouhlasí s ústavní žalobou na prezidenta republiky Miloše Zemana, kterou připravuje Senát. »Podotýkám, že legitimita všech senátorů, kteří to podepsali, nedosahuje ani třetiny hlasů, které dostal prezident Zeman v přímé volbě. Měli by si uvědomit, jaká je jejich role v ústavním systému a nepeskovat prezidenta,« řekl Filip. Zejména od některých senátorů to prý nečekal vzhledem k tomu, jak byli v minulosti benevolentní ve svých vyjádřeních k předchozím prezidentům a nyní se staví nad ústavní systém. »Jejich role jako senátorů je dána. Jistě, žalobu mohou podat, to je jejich legitimní právo, ale také je to ústavní instituce, která má své místo v ústavním systému, a toho by si měli hledět také při svém rozhodování,« dodal Filip.

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik v této souvislosti připomněl, že když se přímá volba prezidenta schvalovala, jediní poslanci za KSČM navzdory tomu, že přímou volbu měli v programu, ji v podobě, v jaké byla předložena, nepodpořili. »Jedním z hlavních důvodů nepodpory byla skutečnost, že šlo pouze o holý fakt přímé volby, který nebyl doprovozen dalšími změnami, zejména kompetencí. Upozorňovali jsme, že to je věc, která přinese obrovské problémy,« uvedl předseda komunistických poslanců. Všichni ti, kteří je tlačili do podpory přímé volby, si dnes podle Kováčika rvou vlasy, někteří z nich dokonce navrhují, aby hlavu státu opět volili zákonodárci. »Sami dali do ruky prezidentovi to, co teď činí. Je přímo zvolený, má silnější mandát, podle našeho názoru nepřekračuje svoje ústavní pravomoci, a ti, kteří ho kritizují, ať si sáhnou sami do svědomí, jestli to také sami nezpůsobili,« dodal Kováčik.

Rekonstruovaná vláda o důvěru žádat nemusí

Na dotaz novinářů Filip uvedl, že pokud by ČSSD odešla z vlády a kabinet byl rekonstruován, nevidí důvod pro to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) znovu žádal Poslaneckou sněmovnu o důvěru. »Při rekonstrukci vlády nevidím důvod k tomu, aby vláda znovu žádala o důvěru, protože ta výměna nedosáhne ani jedné třetiny,« uvedl Filip. Ti, kteří s Filipovým postojem nesouhlasí, by podle něj museli požádat Sněmovnu o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. To se naposledy uskutečnilo před dvěma týdny.

Předsedové politických stran zatím podle Filipa nejednali o možnosti předčasných voleb. »Pokud mají být vyvolány usnesením Poslanecké sněmovny, tak tomu musí předcházet politická jednání všech politických stran, které se účastní na práci ve Sněmovně, a protože takové jednání neproběhlo, považuji to ústavní usnesení v této chvíli za velmi předčasné,« vysvětlil Filip. Zdůraznil, že účelovost jednání o ústavě považuje za nesmysl, a je proto rád, že v tomto volebním období vznikla na jeho popud stálá komise pro Ústavu ČR.

Ústavní ochrana vody je prioritou KSČM

KSČM chce podle Filipa jednat s hnutím ANO, protože v pondělí vláda odmítla návrh komunistických poslanců na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství. »Nepříjemně mě překvapilo, že vláda nedala pozitivní stanovisko, protože to je jedna ze sedmi podmínek, za kterých KSČM toleruje vládu,« zdůraznil Filip. »V pátek se o tom poradíme na výkonném výboru a naplánuji jednání s premiérem Babišem a zástupci hnutí ANO,« prohlásil. Kováčik dodal, že ústavní ochrana vody je dlouhodobě prioritou KSČM.

