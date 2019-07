Pointa

S novinářskými cenami se u nás roztrhl pytel. Uděluje je řada spolků a organizací. Proč ne? Některé jsou však preferované, o nich se zaručeně dozvíte z mediálního mainstreamu. A pak jsou jiné ceny, o kterých se nedozvíte vůbec nic, a pokud - tak jen kriticky. Jedny novinářské ceny a jejich nositelé se vynášejí do nebes, jiné novinářské ceny jako by nebyly, a pípne-li se o nich, pak se pohaní. Uvedu příklady.

Z vynášených novinářských cen je známa Cena Ferdinanda Peroutky. Uděluje je společnost stejného jména a jejími nositeli za rok 2018 jsou Jaroslav Kmenta a Ondřej Kundra (známý to autor knih o tom, kterak jsme prošpikováni Putinovými agenty).

Pak je tu Novinářská cena udělovaná Nadací Open Society Fund Praha. Bylo potěšitelné, že ji obdržely mj. Saša Uhlová a Apolena Rychlíková za publicistiku hájící sociálně slabé. Cenu K. H. Borovského má v péči Nadace Český literární fond. Symbolicky se předává v Havlíčkově Brodě. Jednou z nositelek prezentovaných v médiích je moderátorka ČT Světlana Witowská.

No, a pak je tu Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku. Uděluje ji Asociace nezávislých médií. Právě tato cena je opředena mýty, pověrami – a pomluvami. Její nositelé se v mainstreamu buď zamlčí, nebo aspoň znemožní. V každém případě se »umyje hlava« organizátorům.

Tak se stalo i letos, na čtvrtém ročníku. Slavnostní udílení se konalo 11. června ve Slovenském domě v Praze. Cenu obdrželo sedm osobností, mezi nimi – naši čtenáři to vědí z našeho zpravodajství – ukrajinský novinář, bojovník proti válce Ruslan Kocaba či dokumentarista Václav Dvořák, autor filmu Uloupené Kosovo. Čtenáři jistě znají také moderátorku Martinu Kociánovou, která působila v rozhlase a snad ve všech našich televizích, dnes rozvíjí zajímavý webový portál. Je to zřejmě jediná zpívající novinářka, která není »jen tak nějakou zpěvandulí«, nýbrž operní pěvkyní. Letošní nositelkou Krameriovy ceny je i známá ekonomka Markéta Šichtařová propagující ekonomii v řadě populárně naučných publikací. No a jméno spisovatelky a scenáristky Evy Kantůrkové netřeba představovat. Podle její předlohy natočil režisér Svoboda film o mistru Janu Husovi. ČT film zařadila do vysílání v hlavním čase ve výročním roce Husova upálení.

A nyní pointa: Právě tato veřejnoprávní televize se Krameriovým cenám věnovala v jednom vydání svého pořadu z mediálního světa »Newsroom ČT«. Jenže způsobem, že divák zaplakal. Redaktorka, která akci navštívila asi tajně (proč toto mají redaktoři ČT zapotřebí?), natočila pár záběrů a pak se jala společně s moderátorem Rosím všechny drbat: Lidé stojící za Krameriovou cenou jsou prý manipulátoři a dezinformátoři, ceny jsou »údajně žurnalistické«. Také hosté v hledišti jsou divné persony atd. Po návalu tupé kritiky se však divák ČT nedozvěděl jediné jméno letošního laureáta!

Inu, i takto vypadá publicistika ČT. A pan generální ředitel je za takový výkon svého ansámblu každoročně odměněn hezkou sumičkou, za loňský rok je to 2,4 milionu. Pokud vám nyní vypadly oči z důlků, tak to mně taky, však se na těchto milionech podílíme i my koncesionáři. V ČT pracuje mnoho šikulů, a proto si i jejich představený za kolektivní úsilí zaslouží tučné prémie.

Monika HOŘENÍ