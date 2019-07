Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babiš žalobu nepodá

Premiér Andrej Babiš (ANO) nadále neuvažuje o podání kompetenční žaloby na prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho otálení s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Spor chce řešit diplomaticky na zítřejší schůzce na Hradě, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání poslaneckého klubu ANO, který se aktuální koaliční krizí zabýval.

Poslanci hnutí podle Schillerové chtějí udržet současnou koaliční vládu s ČSSD. Babiš má podle ní připravené varianty dalšího postupu, které chce zítra večer Zemanovi sdělit. O podrobnostech premiér podle Schillerové na jednání poslanců ANO nemluvil, chce je prozradit nejdřív prezidentovi.

O kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu Babiš podle Schillerové neuvažuje, protože by projednání žaloby trvalo dlouhou dobu a nic by se tím nevyřešilo, pouze by se zhoršily vztahy mezi premiérem a prezidentem. Vyvolání předčasných voleb Schillerová označila za poslední možnost řešení současné situace.

Staněk v květnu podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Poté Babiš na žádost ČSSD požádal o odvolání ministra, které prezident podle ústavy musí vyhovět. Zeman tak dosud neučinil a vyslovoval pro setrvání Staňka v kabinetu. Názor nezměnil ani po čtvrteční schůzce s Babišem a s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Hamáček poté uvedl, že pokud by ČSSD nemohla rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, neměla by její účast v kabinetu smysl.

(ste)