Rozhovor Haló novin s Janem van Akenem, německým expertem Nadace Rosy Luxemburgové v oblasti zákazu vývozu zbraní

Beze zbraní není války

Proč považujete zákaz vývozu zbraní za důležitý?

Beze zbraní není války, tak prosté to je. A v takřka všech válkách dnešního světa se nalézají i německé zbraně - nebo britské, americké či ruské. Kdyby všechny tyto státy zakázaly export zbraní, zachránilo by to v důsledku mnoho lidských životů.

Je snad zákaz vývozu zbraní důležitější než úsilí o snižování zbrojení jako celku?

Ne, patří to k sobě a nelze oboje proti sobě stavět. Chceme, aby Německo vydávalo méně peněz na výzbroj a armádu. Chceme rovněž, aby určité zbraně byly úplně zakázány a aby Německo žádné další zbraně neprodávalo. Rozhodli jsme se zahájit samostatnou kampaň proti vývozu zbraní, protože někde přece člověk začít musí. A takový zákaz by byl významným symbolem pro celý svět.

Na které země by měl takový zákaz vývozu zbraní cílit? Podle jakých kritérií by se rozlišovaly země, jež smějí německé zbraně dovážet, od těch, co tak činit nesmějí?

Podle vůbec žádných kritérií, chceme všeobecný zákaz vývozu zbraní bez jakékoli výjimky. Takové opatření by platilo vždy, nebylo by co více rozhodovat. Turecko je členem NATO a před nedávnem v rozporu s mezinárodním právem přepadlo Afrín. A Spojené státy také nejsou žádným vhodným importérem s ohledem na všechny války, jež vedou. Navíc to byly právě USA, které vědomě a úmyslně porušily německé exportní právo, když zbraně přivezené z Německa přeprodaly přímo do Kolumbie.

Takže vývoz zbraní z Německa například do České republiky či jiných členských zemí NATO podle vás je v pořádku?

Není.

A Turecko? Jaké stanovisko by měl člověk zaujmout v případě tohoto člena NATO s problematickou vládou?

Jak již bylo řečeno.

Lidé, kteří se snaží o evropský i celosvětový mír, nesouhlasí s vůbec žádným exportem zbraní. Nepřejí si, aby jejich vlasti zbrojily a připravovaly se na válku.

Ano, mám stejný názor. Tak to vidím též.

V současné době jsou členové NATO vyzýváni Spojenými státy, aby zvýšili své výdaje na zbrojení. Podle výzvy by měly členské státy NATO vydávat 2 % svého HDP na armádu. Prezident Trump by byl však spokojený teprve tehdy, když by výdaje byly ještě vyšší. Protestujete proti tomu rovněž? V případě Německa jsou 2 % HDP nesmírná suma!

Ano, přirozeně. Je naprostým nesmyslem, že vojenský rozpočet Německa v posledních letech bez ustání roste. A dvě procenta HDP jsou ještě mnoho miliard nad současnými výdaji. Chtěli bychom my, lidé německé autentické levice, aby se bundeswehr zmenšil, aby šlo do armády méně peněz.

Jaká je pozice mírového hnutí v Německu? V Čechách se ví o velikonočních pochodech k vojenské základně v bavorském Ansbachu, protože se jich mnoho Čechů účastní. Organizuje hnutí i jiné akce?

Posledních přibližně osm let se proti vývozu zbraní angažuje Aktion Aufschrei (Akce Výkřik), ve které spolupracuje řada organizací mírového hnutí, jakož i organizace, které se věnují jiným tematickým oblastem, například rozvojové pomoci. Rovněž na velikonočních pochodech hraje problematika vývozu zbraní stále rostoucí roli.

Sám jste byl poslancem za Die Linke. Jaké kroky v této věci podnikají poslanci této strany? Co dělají, aby prosadili omezení zbrojení?

Víte, na konci potřebuje člověk většinu v parlamentu. Tu tam však v tento okamžik nemáme, pročež je nyní naším úkolem vést odpor zdola, z ulice, společně s Aktion Aufschrei. Při tom se nám hodí pomoc poslanců a poslankyň, například je díky nim snazší se dostat k mnoha informacím.

Od roku 1945 bez přerušení se v Německu nalézají americké vojenské základny. Kolik se jich v SRN nachází? Mně jsou známy základny Ansbach, Ramstein a Stuttgart. Co další?

To nevím, ale nelze o jejich existenci pochybovat.

Rusové opustili východní Evropu, zatímco Američané v západní Evropě zůstali a místo toho se dále rozšiřují. Nevadí to německému občanovi? Americká vojenská základna je přece státem ve státě s vlastní americkou jurisdikcí.

Odpor proti základnám Spojených států v Německu je nepatrný – má to co do činění se západoněmeckou poválečnou zkušeností, protože to byli spojenci, kteří Německo osvobodili od nacismu. Odpor proti přítomnosti cizích vojsk má zpravidla velice konkrétní motiv - v Ramsteinu se demonstruje proti útokům drony, jež jsou odtamtud řízeny, v Büchelu se demonstruje proti jaderným zbraním.

V ČR se levice a mírové organizace snaží, aby nedošlo k umístění žádné cizí vojenské základny na našem území. Čeští komunisté mají podobný požadavek i ve volebním programu. Proč to není možné v Německu? Nepřišel snad již čas, aby se pozměnily Američany zavedené podmínky?

Přirozeně by bylo načase zamyslet se a zrevidovat přístup Německa k vojenským základnám cizích států. Nehraje to však v tento moment v mírovém hnutí zdaleka tak velkou roli jako zbrojení, atomové zbraně či vývoz zbraní.

Jak hodnotíte volby do Evropského parlamentu, zejména výsledek Die Linke?

Nijak dobře. My jako Die Linke jsme získali méně mandátů, než jsme čekali, a to i přes vyšší volební účast. A zvlášť děsivý je nárůst pravicového extremismu v Německu i Evropě. Ve třech spolkových zemích, ve kterých proběhnou letos na podzim volby do zemského sněmu, výrazně posílila Alternativa pro Německo (AfD).

Monika HOŘENÍ, Vojtěch MICHAL