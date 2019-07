Malá rekapitulace za festivalem

Karlovarský festival skončil. Ceny byly rozdány, tisícové návštěvy se rozjely domů, vedení si ještě zabilancuje a půjde se na dovolenou. Z obrazovek zmizí červené koberce, herečky předhánějící se svými róbami, už se tedy letos nedozvíme, co která z hvězd a hvězdiček snídala, obědvala či večeřela. Zmizí i muži s motýlky, hejno fanynek, auta hodná Las Vegas. Je třeba přiznat, že to vše nám představila Česká televize. Ty ostatní festival braly jen na okraj a věnovaly se svým mordům, požárům a haváriím na silnicích, které u nich často převažují nad významnějším zpravodajstvím. V tomto případě dík jim ale za to. Chápu ovšem, že ČT, jež plní úkol hlavního propagandistického kanálu režimu, v němž zvítězila »svoboda a demokracie nad lží a nenávistí« a v němž se máme nejlépe za celé existence nejen naší republiky, ale planety Země. O tom, přece snil Václav Havel a zřejmě si to dokonce »i vysnil«, jinak by nám žádný polistopadový prezident tuto tezi nezopakoval.

Sledoval jsem, i když ne pravidelně, vysílání z Varů. Ne proto, že by mě zajímaly ony hvězdy a hvězdičky, ale chtěl jsem vědět něco o filmech, které byly přihlášeny do soutěže, o úrovni naší kinematografie a tématech, jež v těchto filmech byly předkládány. Zdá se mi však, že pro ČT to ovšem byla podružná záležitost. Tím hlavním, co je zajímalo, bylo jen pozlátko. Těch slavných, kteří sem přijeli, nebylo mnoho, těch málo slavných, kteří či které potřebovali se blýsknout před kamerami, bylo mnohem více. A tak jsme mohli vidět hvězdičky v drahých možná půjčených šatech, květiny, prostě »život« »víajpí« lidí. Tedy podle ČT.

Viděli jsme herečky i herce, kteří se objevovali na akcích typu »Milion chvilek pro demokracii«, kde »dštili oheň a síru« nejen proti vládě, ale všem, kteří si dovolují mít jiný názor. Tam volali proti »nepravostem«, proti zvůli, za »svobodu« ohrožovanou těmi, co nejdou s organizátory těchto akcí. Tady za peníze nás všech občanů České republiky se předvádějí, snídají, obědvají či večeří, atd., aby nikdo nepoložil otázku: »Za čí peníze to je?« A ani se nezeptal televize, proč právě tyto záběry jsou důležitější než třeba nabízené filmy samotné. Chápu, je třeba propagovat hvězdičky, aby je později bylo možné vyzvednout třeba při oněch akcích, jako jsou ty, které pořádá například skupina Milion chvilek, či jiné pravdoláskové společnosti, za nimiž jsou dlouhé ruce těch, kteří »zpoza rohu tahají za provázky«. Jenže stále jsou tu výše vyřčené otázky. Vždyť přece nemálo prostředků na festival jde ze státního rozpočtu, tedy i z peněz nás daňových poplatníků, a Českou televizi si platí povinně každý z nás.

Nelze se tedy divit těm hvězdičkám, že ochotně rozvášní svými projevy davy třeba na Letné. I za to vlastně berou své honoráře, dostanou příležitost a mohou se producírovat v nádherných (možná vypůjčených) šatech v Karlových Varech.

Jiří VÁBR