Přesto Šarapatkovi děkuji

Myslím, že se nemůžeme divit zaměření České televize a její snaze ovládnout veřejné mínění a zaměřit ho jedním, jí vybraným směrem, a postojům Rady České televize, která takové přístupy podporuje, když členem této rady je takový politik, jako je Zdeněk Šarapatka. Ten kdysi patřil mezi vlivné v sociální demokracii, později se připojil k nejradikálnějšímu protizemanovskému křídlu, aby i proto byl do zmíněné rady zvolen. Tady stále - i když Gross už dávno není v čele sociální demokracie a Sobotka také odešel po volebních katastrofách z jejího vedení, i když si vliv zachoval - prosazuje totiž tvrdé antizemanovské názory odpovídající poceovskému křídlu ČSSD.

V těchto dnech se Šarapatka prezentoval na webu svou výzvou »ke všem občanům«, aby byli bdělí, protože »do listopadu« je daleko a do té doby prezident a »jeho loutka« Babiš mohou zemi dokonce vyvést z prozápadního tábora do podřízenosti putinovského Ruska. Tato země je vinna podle něj snad za všechno, co se ve světě negativního v 20. a 21. století stalo. O to nebezpečnější jsou prý Zemanovy postoje. Ty rozdělily národ, na jedné straně zřejmě demokraté, ti, kteří přišli na Letnou, na druhé ti ostatní, kteří podlehli proruským lživým informacím, přestárlí stoupenci minulého režimu a všelijací ti nespokojenci, kteří by si chtěli usurpovat moc a vlastně likvidovat naši svobodu. A za tím vším je Zeman! Ten vede dokonce národ do občanské války. Proto je třeba být bdělí, a připravit se.

Mě ovšem zajímá především ten časový termín a s tím ohlášené, že se něco bude dít. To »něco« má mít zřejmě dalekosáhlé důsledky. Slova pana Šarapatky proto nelze brát na lehkou váhu. Když se totiž nedaří svrhnout Zemana a »jeho loutku« Babiše normálními prostředky, tak se »na věc« má zřejmě jít jinak. Jak? Nevím. Plánovačů je dost, a jak se ukazuje, scénáře se už připravují. Jestliže Šarapatka píše i o občanské válce, ví, o čem mluví. Že by ji vyvolali stoupenci Zemana, je nesmysl. Kdo ji tedy vyvolá? Kdo má být bdělým až do listopadu? Co je to však »revoluční bdělost«, jež se line z jeho slov? Svržení vlády po dobrém či zlém? Vlády vedené stranou, která získala nejvyšší procento hlasů voličů, a stále se její popularity pohybuje kolem třiceti procent? Tak tímto směrem to asi nebude. Svržením prezidenta? To je také nesmysl, i když Láskovi senátoři jako svou dennodenní náplň si zvolili shromažďování údajných prohřešků prezidenta. Proto byla zvolena cesta masových demonstrací kavárenské opozice, která jakoby nebyla spojena s opozičními stranami. Do čela byli postaveni noví lídři. Neošoupaní, ale, jak se ukazuje, dost závislí na katolické církvi, napojení zřejmě na landsmanšaft, což dokazuje vystoupení sudetoněmeckého zástupce na Letné, silně antizemanovští a podporovaní ČT, která jim dělá »tiskového mluvčího«. Mají skoro čtyři měsíce na přípravu nového Majdanu, nových »kuciakovských« demonstrací v Bratislavě. Výzva Šarapatky k bdělosti má tedy podtext. Jen slovo bdělost by mělo být nahrazeno slovem připravenost. Je třeba se totiž připravit, a to i na to, že ne všechno půjde lehce.

Pro nás ostatní, pro ty, kteří mají nálepku zemanovců, babišovců, putinovců, komunistů a jiných údajných antidemokratů, z toho ovšem vyplývá, že musíme být bdělí. Protože jejich heslo »o pravdě a lásce« je plné nenávisti. Přesto mu děkuji za to, že nás nechtě varoval.

Jaroslav KOJZAR