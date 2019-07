Ukradené i falešné archivní dokumenty!

Kyjev 25. června. Archivní dokumenty sovětských represivních orgánů uložené v Kyjevě budou brzy dostupné všem Ukrajincům: přístupné k nahlédnutí budou po podání žádosti a předložení osobního průkazu. Na Facebooku to oznámil ukrajinský vicepremiér Stepan Kubiv. Kyjevský Ústav národní paměti (něco jako náš slavný ÚSTR) dostal od ukrajinské vlády nové prostory, kde budou dokumenty k dispozici. Bylo to ve zprávě ČTK. Kladu si otázku, proč zrovna teď? Proč zrovna na Ukrajině a proč zrovna je potřeba se vůbec zabývat dokumenty represivních orgánů z dob SSSR?

Zpráva pokračuje a já se dozvídám: »Každý bude brzy moci poznat pravdu, osobně všechny dokumenty vidět a bezplatně si pořídit kopii,« napsal Kubiv. Dále se dozvídám, že Kubiv konstatuje, jak mimořádně velké množství archivního materiálu z let 1917-1991 Ukrajina má. Jde o čtyři miliony spisových složek.

Zákon o otevření archivů komunistických represivních orgánů ze sovětské éry schválil ukrajinský parlament v dubnu 2015. Dále proč museli ukrajinští poslanci, také honem rychle, upozornit, že velké množství důležitých informací bylo nenávratně zničeno? Má to pak nějakou cenu, když je podstatná část archivu zničena?!

A proč tak najednou? Není to součást agresivní současné západní ruso a sověto-fobie, která zároveň generuje především nenávistný antikomunismus? A já půjdu ještě dál. Víme o Západu, že archivy také vesele rozkrádá. Kdysi mě vyprávěl publicista a lovec nacistických vrahů Stanislav Motl, jak objevil v Německu zničehonic ztracené archivní protokoly, které zkoumal dávno před rokem 1989 v našich archivech bývalého socialistického Československa. A jen dodal, že komunisté by si tohle nikdy nedovolili a ani by je to vůbec nenapadlo! A tím pádem já osobně bych nedal ruku do ohně za to, že by se současná ukrajinská moc neštítila podsouvat i falešné dokumenty, které následně využívá právě pro obecnou nenávistnou lež, propagandu, překrucování dějin ku prospěchu vlastních procesů. Ano, jde také o překrucování historické pravdy a lživou interpretaci těchto historických a dějinných skutků. Mnozí mně mohou říci, že jsou to spekulace, ale v systému, kde účel světí prostředky, jsou tyto metody bohužel běžnou normou.

A proč se to děje nyní, když je zrovna u moci pět let prozápadní nelegitimní pro-neonacistická vláda na Ukrajině? Můžeme věřit těmto krokům těchto nelegitimních vládců, kteří vzešli z takzvaného Majdanu? Ne, jde jen o sprosté a agresivní šíření nenávisti vůči Rusku a obecně vůči komunistům.

Roman BLAŠKO