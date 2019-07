Ilustrační foto - wikimedia commons

Zoufalé podmínky v centrech pro migranty

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová v pondělí vyjádřila zděšení nad životními podmínkami, které panují v detenčních zařízeních pro migranty a uprchlíky na jihu USA u hranic s Mexikem.

Místní úřady a média v posledních dnech informovaly o silné přeplněnosti a zoufalých hygienických podmínkách, v nichž žijí dospělí i děti v migračních centrech v oblasti Rio Grande Valley. »Jako pediatrička, ale také jako matka a bývalá hlava státu jsem hluboce šokována tím, že děti jsou nuceny spát v přeplněných zařízeních na podlaze, bez přístupu k odpovídající lékařské péči nebo stravě a s žalostnými hygienickými podmínkami,« citovala chilskou exprezidentku Reuters.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. FOTO - wikimedia commons

Už minulý týden americký Úřad generálního inspektora upozornil, že v přeplněných migračních zařízeních se osobní hygiena řeší pouze rozdáváním vlhčených ubrousků. Většina migrantů nosí celou dobu šaty, v nichž byli zadrženi, a mnozí z nich dostávali k jídlu jen sendviče. V některých zařízeních neměly přístup ke sprchám ani děti. V sobotu pak listy The New York Times a El Paso Times popsaly situaci v uprchlickém středisku v texaském městě Clint, kde jsou stovky dětí v ušpiněném oblečení napěchovány do cel a rychle se mezi nimi šíří nemoci.

Americký prezident Donald Trump to označil za fámy. V neděli oznámil, že detenční centra pro migranty budou zpřístupněna novinářům. Začnu ukazovat některá z těchto center tisku, chci, aby je tisk viděl, slíbil šéf Bílého domu a připustil, že migrační centra jsou přeplněná. Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Kevin McAleenan v neděli práci příhraničních center hájil, když zdůraznil, že čelí »mimořádně náročné situaci«.

