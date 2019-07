Ilustrační FOTO - Pixabay

Nevozte epidemie domů, nechte se před dovolenou očkovat!

Vyrážíte na dovolenou za mořem? Zjistěte si, jaká onemocnění vám v cílové destinaci hrozí. Na pozoru byste se měli mít zvláště, pokud se chystáte na dovolenou do exotických destinací v Asii, Africe nebo Střední a Jižní Americe. Nepodceňujte však situaci ani v případě, že míříte do zdánlivě bezpečných míst jižní Evropy. Jaké nemoci kde hrozí a jak se na ně připravit nám sdělil MUDr. Vít Nádvorník z infekční a hepatologické ambulance SYNLAB.

Zajděte si včas na konzultaci

Prvním krokem, který byste měli udělat hned po výběru destinace pro dovolenou, je podstoupení konzultace očkování. Zajděte si na ni ke svému praktickému lékaři nebo do některého z center cestovní medicíny, která se nacházejí ve většině velkých nemocnic. Poradí vám, která očkování budete pro cestu do vybrané destinace potřebovat, a rozplánují vám vakcinaci tak, aby mezi jednotlivými dávkami a typy vakcín byly dostatečné rozestupy. S expertem byste se měli poradit zhruba tři měsíce před cestou. I očkování těsně před odjezdem je však lepší než žádné, neboť dopady případné infekce alespoň zmírní.

Jak se připravit na cestu do Jižní Ameriky

Chystáte-li se na cestu do rovníkových států Jižní Ameriky, musíte podstoupit povinné očkování proti žluté zimnici. Vakcínu je nutno aplikovat alespoň deset dní před odjezdem, chránit vás pak bude už po celý život. Nezapomeňte si vakcinaci nechat potvrdit do Mezinárodního očkovacího průkazu, bez něj vás do těchto zemí vůbec nepustí.

»Žlutá zimnice je přenášená komářím bodnutím. Nákazu provází horečka, bolest hlavy, zvracení a únava. U těžších forem propuká žloutenka jako projev zánětu jater a může dojít i ke krvácení do kůže či zažívacího traktu a k dalším komplikacím,« vysvětluje Vít Nádvorník. Podle dostupných lékařských záznamů více než polovina turistů nakažených touto chorobou umírá.

Co si žádá návštěva Afriky

Při cestě do afrických rovníkových zemí, jako jsou například Keňa, Kongo nebo Středoafrická republika, je rovněž povinné očkování proti žluté zimnici.

V subsaharské a rovníkové Africe je pak doporučovaná vakcinace proti meningokokové meningitidě. Jedná se o bakteriální onemocnění, které zanechává i trvalé následky v podobě ztráty sluchu, obrny či epilepsie, výjimkou není ani úmrtí. Při nemoci dochází k horečkám a k zánětu mozkových blan, jenž se projevuje silnými bolestmi hlavy s poruchami vědomí, bolestmi svalů a únavou. Na kůži se mohou objevit červené skvrnky nebo modřiny. Na injekci je nutné si zajít nejpozději deset dní před cestou, chránit vás pak bude tři až deset let.

Pro Afriku jsou typická také průjmová onemocnění, mezi která patří například cholera. Proti ní existuje účinné „očkování“ ve formě speciálního nápoje po dvou dávkách, které se podávají s týdenním rozestupem. Aplikace druhé dávky se doporučuje minimálně týden před vycestováním. Vakcinace by vám měla poskytnout ochranu po dobu dvou let – při dlouhodobém pobytu se každých šest měsíců přidává posilovací dávka. »Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk typicky nakazí z potravin nebo kontaminované vody. Nákaza se projevuje vodnatými průjmy, typicky bez horečky s nutnou velmi rychlou a intenzivní rehydratací,« říká Vít Nádvorník z ambulance SYNLAB.

Jak se chránit při cestě do Asie

Převážně v jihovýchodní Asii, v oblastech se špatnou hygienou, hrozí turistům břišní tyfus. Jedná se o vážné bakteriální onemocnění, které provází horečky, bolest hlavy, obluzení, nevolnost, nechutenství a později také bolest břicha. »Zdrojem nákazy břišním tyfem je nemocný člověk či jím kontaminovaná voda, potrava a různé další předměty. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, obluzení, setrvalá horečka, nechutenství a nevolnost. Ve druhém týdnu se přidává bolest břicha. K závažným komplikacím může patřit např. krvácení do střeva. Průjem pro toto onemocnění není typický,« popisuje Vít Nádvorník. Účinnou ochranu proti tyfu naštěstí poskytuje očkování, které je nutné aplikovat alespoň dva týdny před odjezdem, přičemž protilátky v těle vydrží asi tři roky.

Další zákeřnou nemocí specifickou pro Asii je vzteklina. Nakazit se můžete od infikovaných volně pobíhajících zvířat, jako jsou psi, kočky, lišky, šakali, kojoti, opice a další. Jedná se nebezpečný virus, který postihuje centrální nervovou soustavu a ve většině případů způsobuje smrt. Jedinou skutečně účinnou ochranou je včasné očkování, aplikované ideálně několik týdnů před odjezdem do rizikové oblasti.

I Evropa, Austrálie a Severní Amerika si žádají prevenci

Také ve vyspělých zemích s dobrým hygienickým standardem se můžete setkat s nemocemi, které vám mohou pobyt značně znepříjemnit. I pokud jedete »jen« do jižní Evropy, zkontrolujte si, zda máte v pořádku očkování proti tetanu, jehož přeočkování se provádí po 10 až 15 letech.

V očkovacím průkazu si také zkontrolujte platnost očkování na záškrt, spalničky a příušnice. V sezóně před vypuknutím epidemie rovněž zvažte očkování proti chřipce, meningokokovým a pneumokokovým nákazám nebo planým neštovicím. Tyto nemoci se totiž přenáší vzduchem a vyskytují se celosvětově.

Žloutenka číhá všude

Po celém světě můžete narazit na žloutenku typu A a B, která patří k vůbec nejčastějším infekčním onemocněním. Očkování se vám tak bude hodit nejen na cestách do exotických koutů, ale i doma v Česku. Očkovat se můžete nechat kombinovanou vakcínou proti oběma typům nemoci minimálně šest týdnů před odjezdem. Ochrana vám vydrží po celý život.

Po dovolené si nechte otestovat krev

Ať už jedete kamkoli, nezapomeňte na dobře vybavenou lékárničku a odpovídající cestovní a zdravotní pojištění. Po návratu z dovolené, zejména z atypických míst a pokud jste před odjezdem zanedbali očkování, je vhodné zajít na preventivní rozbor krve. »Včasná diagnostika pomůže předejít následkům u těch nejzávažnějších nemocí, které si cestovatelé mohou přivážet domů,« upozorňuje Vít Nádvorník z ambulance SYNLAB.

Helena KOČOVÁ