Ilustrační FOTO - Pixabay

Turci obhajují své nelegální vrty

Turecké ministerstvo zahraničí odmítlo tvrzení Řecka a Evropské unie, že jeho průzkumné vrty kvůli těžbě ropy a plynu ve vodách u Kypru jsou nelegální. Ministerstvo rovněž uvedlo, že EU nemůže být nestranným zprostředkovatelem při řešení kyperského problému. Informovala o tom agentura Reuters.

Turecké ministerstvo zahraničí reagovalo na kritiku z Bruselu, kterou v pondělí zopakovala šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Ta označila průzkumné vrty Ankary za nelegální. Turecko jimi podle vyjádření Mogheriniové eskaluje napětí a ohrožuje suverenitu Kypru. Už minulý měsíc lídři EU Turecko vyzvali, aby s vrty přestalo, a pohrozili mu sankcemi. O situaci měli hovořit unijní diplomaté v Bruselu.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. FOTO - wikimedia commons

V úterý vyzvaly k ukončení průzkumné vrtné činnosti ve vodách u Kypru Ankaru i Spojené státy americké. Ministerstvo zahraničí USA označilo kroky Turecka u Kypru za »provokaci, která zvyšuje napětí v regionu«.

Turecko je už několik let ve sporu s Aténami a řeckou částí Kypru kvůli těžbě v moři u jižního pobřeží Kypru, kde už provádí průzkumné vrty mimo jiné italská společnost ENI, francouzský Total či americký koncern Exxon Mobil. Ankara tvrdí, že z těžby plynu v této oblasti by měli profitovat i obyvatelé Severního Kypru. Tedy části ostrova, kterou Ankara okupovala. Ankara tvrdí, že je jako »garantská země« povinna hájit zájmy lidu tzv. Severokyperské turecké republiky, kterou nikdo kromě Ankary neuznává. Ta vznikla na severu ostrova poté, co tam v roce 1974 Turecko vyslalo vojáky. V jižní části ostrova leží mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem Evropské unie.

Letos v květnu vyplula do vod západně od Kypru turecká loď Fatih s vrtnou plošinou, která tam už podle vyjádření tureckého ministerstva zahraničí zahájila »průzkumnou činnost«. Tento týden zakotvila jižně od poloostrova Karpas, který je výběžkem okupované části ostrova na severovýchodě Kypru, druhá turecká vrtná loď Yavuz. Podle Ankary se tam rovněž chystá provádět průzkumné vrty.

(ava, čtk)