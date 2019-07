Severokorejský vůdce Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

Americké podmínky

USA chtějí, aby Severní Korea před začátkem rozhovorů o denuklearizaci Korejského poloostrova zmrazila svůj jaderný program. S odvoláním na prohlášení amerického ministerstva zahraničí o tom informovala Reuters. Nové kolo jednání mezi Washingtonem a Pchjongjangem by se mohlo uskutečnit ještě tento měsíc.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un se na konci června překvapivě sešli v demilitarizované zóně na hranicích Severní a Jižní Koreje. Shodli se zde na obnovení rozhovorů o jaderném odzbrojení KLDR, které uvázly na mrtvém bodě po neúspěšném únorovém summitu obou státníků ve Vietnamu. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo uvedl, že rozhovory začnou »někdy v červenci... zřejmě v příštích dvou či třech týdnech«.

Americký prezident Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Trumpova administrativa odmítla informace z deníku The New York Times, podle nichž mezi americkými představiteli krystalizuje nová vyjednávací pozice, jež bude požadovat zmrazení severokorejského jaderného programu spíš než jeho úplnou likvidaci. Tím by USA nepřímo uznaly KLDR za jadernou mocnost. »Víte, zmrazení by nikdy nebylo řešení tohoto procesu (denuklearizace). Nikdy by to nebyl konec procesu,« řekla mluvčí ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová. »Je to něco, co bychom rádi viděli na začátku. Nemyslím si, že administrativa někdy označila zmrazení za konečný cíl. Byl by to začátek procesu.« Pchjongjang neprovádí testy jaderných náloží a raket od roku 2017. Washington ovšem tvrdí, že nadále rozšiřuje svůj arzenál atomových bomb a jejich nosičů. Proto požaduje, aby se KLDR nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve pak je ochoten odvolat sankce uvalené na KLDR za její zbrojní testy. KLDR by zase ráda viděla postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v procesu odzbrojování.

(ava, čtk)