Penze 2020: proti razantnímu zvýšení nebyl nikdo

Přítomno 178 poslanců, pro 178 poslanců! Takový je výsledek hlasování o růstu penzí na příští rok. Průměrný důchod se má zvýšit o 900 korun měsíčně. V dolní komoře parlamentu se po dlouhé diskusi nakonec nenašla jediná zvednutá ruka proti.

To je bezesporu velký úspěch nejen koalice, ale také KSČM, která kabinet ke zvyšování penzí systematicky tlačí. Vládní novela, která se dotkne dvou a půl milionu seniorů a seniorek, předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Půjde zhruba o 200 korun. Pozměňovací návrhy poslanců, které se týkaly dalšího zvýšení nejnižších penzí nebo důchodů matek, dolní komora odmítla.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že navržený způsob valorizace více pomůže seniorům s nižšími důchody a 90 % důchodců dostane aspoň 750 korun. »Nově tak bude mít starobní důchod 90 procent důchodců nejméně 10 750 korun měsíčně,« řekla. Na důchody by měl stát v roce 2020 poprvé vydat přes půl bilionu korun, 509,4 miliardy Kč. Uvedla, že polovina seniorů má důchod nižší než 13 000 Kč. »Bavíme se o téměř 1,5 milionu lidí. Takže ne, že znáte několik lidí, ale jeden a půl milionu seniorů téměř nemá důchod ve výši 13 000 korun. Proto navrhujeme to zásadní navýšení důchodů. Řešíme jejich situaci, chceme pomoci seniorům,« dodala ministryně.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona bude představovat příští rok kolem 700 Kč. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste průměrná penze o 900 Kč. Příští rok by se tedy měla průměrná penze zvýšit na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Přesná výše příspěvku bude známá koncem léta, ministerstvo práce ji nyní odhaduje na 180 až 200 korun. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 Kč. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

KSČM: Populistické návrhy nepodporujeme

Sněmovna odmítla návrh Lucie Šafránkové (SPD), podle kterého by penzisté s důchody pod 10 000 Kč dostávali dalších 900 korun měsíčně navíc. Pavla Golasowská (KDU-ČSL) neuspěla s požadavkem na jednorázové navýšení důchodů matek, případně i otců, o 500 Kč za každé vychované dítě. Poslanci se většinově nepřiklonili ani k úpravám Tomáše Martínka (Piráti). Chtěl, aby rodič mohl vyloučit při výpočtu penze svůj příjem až do devíti let věku dítěte. Nyní může možnost využít jen jeden rodič, a to do věku čtyř let nejmladšího dítěte. Studentům chtěl Martínek dát možnost započítat částečně dobu studia do důchodu.

Maláčová po hlasování novinářům řekla, že se třemi ze čtyř pozměňovacích návrhů v principu souhlasí a že podobné věci řeší i ministerstvo práce. Například návrh SPD však podle ní oslabuje princip zásluhovosti. »Není to proti myšlenkám, ale je to o technickém provedení,« řekla ministryně. U návrhu Golasowské zkritizovala, že byl napsán tak, že se týká obou rodičů, podle Maláčové by mělo jít vždy o primárního pečovatele.

Komunisté považují návrh SPD především za populistický. »Populismus z něj doslova čiší,« zdůraznila místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová. Největší problém podle ní je, že většina návrhů předložených SPD »nemá žádné finanční krytí, jsou technicky nepodařené a opravdu jenom falešně a cíleně cílí na občany tak, aby se jim to líbilo a aby to bylo mediálně populistické«. Proto KSČM návrh SPD nepodpořila s tím, že je to nejen populistické, ale i technicky neproveditelné.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Komunisté podpořili vládní návrh. »Je tam ta snaha cílit na nejnižší důchody, které bohužel ještě ve velké míře v ČR máme,« uvedla Aulická s tím, že KSČM samozřejmě má i svoje cesty, jak pomoci nejpotřebnějším. Cestu vidí i ve dvojí valorizaci nízkých penzí. Jde o »daleko rychlejší a častější valorizaci tak, aby doběh průměrných důchodů byl rychlejší. Bohužel se nám to zatím nedaří projednat,« dodala poslankyně.

Seniory zajímá, co si za penzi koupí

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

»Pokud jde o kupní sílu důchodů - a byl to požadavek zejména seniorských organizací - tak jsme teprve těmi nadprůměrnými, nad úroveň zákona valorizacemi, doháněli ztrátu kupní síly, která vznikla v letech, kdy se růst důchodů zpomalil,« konstatoval mj. člen důchodové komise, místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš (KSČM).

Důchodce, zejména seniory s podprůměrnými důchody podle jeho slov zajímá především to, co si za svůj důchod koupí.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než jejich předchůdci. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.

