Ilustrační FOTO - Pixabay

Obžaloba za vraždu dítěte

Státní zastupitelství podalo obžalobu na muže, který podle kriminalistů letos v březnu zavraždil dítě v bytě v pražském Chodově.

Hlavní líčení začne 12. září, obžalovanému hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Vražda se stala večer 4. března v bytě v Horynově ulici. Podle obžaloby byla obětí dvouletá holčička. Muž spící dítě údajně »napadl bez objektivního důvodu«, a to po předchozím vypití většího množství alkoholu. Smrtelná zranění mu způsobil nožem.

Média dříve uvedla, že obviněným mužem je sedmadvacetiletý partner matky dítěte. Policie ho krátce po činu zadržela a soud ho poslal do vazby kvůli obavám z toho, že na svobodě by se muž skrýval nebo by se dopustil dalšího trestného činu.

(zku)