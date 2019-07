Tři Češky v semifinále deblu

Obhájkyně wimbledonského titulu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily ve Wimbledonu do semifinále čtyřhry. Ve čtvrtfinále deblu uspěla i Barbora Strýcová se Sie Šu-wej a českou tenistku tak v Londýně po postupu ve dvouhře čekají dva semifinálové zápasy.

Druhá nasazená česká dvojice Krejčíková, Siniaková porazila Němku Annu-Lenu Grönefeldovou s Nizozemkou Demi Schuursovou 6:2, 7:6. Strýcová s tchajwanskou partnerkou, které jsou turnajovými trojkami, vyřadily belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 6:4, 6:2.

Dvojnásobné grandslamové šampionky Krejčíková a Siniaková se o postup do finále utkají s turnajovými čtyřkami Kanaďankou Dabrowskou a Číňankou Sü I-fan. Strýcovou a Sie Šu-wej čekají jedničky Maďarka Babosová a Francouzka Mladenovicová. Strýcová může Mladenovicovou vystřídat na místě deblové světové jedničky, pokud ve Wimbledonu získá titul.

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič postoupil do semifinále dvouhry. Nejvýše nasazený hráč zdolal Belgičana Davida Goffina 6:4, 6:0, 6:2 a v All England Clubu si připsal 70. vítězný zápas ve dvouhře. Španěl Roberto Bautista-Agut vyřadil Argentince Guida Pellu 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 a poprvé v životě postoupil do grandslamového semifinále, v němž vyzve Djokoviče. Švýcar Roger Federer vyřadil Japonce Keie Nišikoriho 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 a postoupil do svého 13. wimbledonského semifinále. V něm se střetne se Španělem Rafaelem Nadalem, který zdolal Američana Sama Querreyho 7:5, 6:2, 6:2.

(zr)