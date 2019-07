Ilustrační FOTO - Pixabay

Čistší ovzduší, více sluneční energie

Úsilí Číny o podstatně menší znečištění ovzduší by mohlo až o 13 procent zvýšit její možnosti generovat solární energii, neboť umožní, aby se na Zemi dostalo více slunečního světla.

Uvádí to studie vědců ze Švýcarska, Nizozemska a Číny, o níž informoval časopis Nature Energy.

Fotovoltaický potenciál Číny se v období let 1960 až 2015 v důsledku znečištění snižoval v průměru až o 15 % ročně. S návratem do stavu 60. let by se výroba elektřiny mohla zvýšit o 12 až 13 %.

Čína se snaží omezovat úroveň znečištění snižováním spotřeby uhlí, zlepšováním palivových standardů a podporou čistších forem průmyslu a energetiky. Nebezpečné, ve vzduchu rozptýlené částice známé jako PM2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) klesly v 74 velkých městech v letech 2013 až 2018 o 42 %.

Celková instalovaná solární kapacita v zemi na konci roku 2018 činila 170 gigawattů, tedy asi devět procent celkového energetického mixu. Produkce elektřiny ze solárních zdrojů loni dosáhla 177,5 terawatthodin, což představuje podíl 2,5 % na celkové výrobě.

Čína má zájem na zvýšení ziskovosti solárních firem, aby klesly dotace vyplácené poskytovatelům obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k rychlému růstu nových kapacit nevyřízené platby do příštího roku dosáhnou 60 miliard jüanů (přes 198 mld. Kč).

Průměrná cena, kterou producenti získávají, už byla v letošním roce snížena na 0,3 jüanu za kWh z více než jednoho jüanu.

Regulátoři letos uvedli, že dotace pro pevninské větrné elektrárny budou do roku 2021 sníženy až na nulu. To znamená, že elektřinu budou prodávat za stejnou cenu jako tradiční energetické zdroje. Podle odborníků by se velmi brzy mohla na tuto paritu dostat i solární energie.

(ici)